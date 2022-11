Warum ein Kittel-Einsatz in Fürth für den HSV Sinn macht

Mittlerweile sind es schon 21 Pflichtspiele in Folge, in denen Sonny Kittel für den HSV kein Tor erzielt hat. Nie zuvor hatte der 29-Jährige als Zweitliga-Profi eine so lange Durststrecke. Platzt am Mittwoch (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) beim Gastspiel in Fürth endlich der Knoten? Zumindest die Hoffnung ist da. Das Kleeblatt bringt Kittel Glück.

Als Profi hat Kittel bislang acht Spiele gegen Greuther Fürth bestritten, dazu kommen vier Aufritte in der A- und B-Jugend gegen das Kleeblatt. Verloren hat der Offensivspieler keines dieser Spiele. Seine starke Bilanz: Sieben Siege und fünf Remis.

HSV-Profi Kittel hat eine gute Tor-Ausbeute gegen Fürth

Und wie sieht es mit den Toren aus? Auch dort ist Kittels Ausbeute gegen Fürth sehr ordentlich. Allein in seinen bislang acht Zweitliga-Spielen gegen die Franken hat er drei Treffer erzielt.

Kittel und Greuther Fürth – das passt irgendwie zusammen. So war es in der Vergangenheit und soll es auch diesmal wieder sein.

Ziemlich sicher ist, dass Kittel trotz seiner langen Torflaute auch am Mittwochabend wieder auf dem Platz dabei sein wird und damit dann auch beweisen kann, dass ihm Spiele gegen das Kleeblatt wirklich liegen. In dieser Saison durfte Kittel bislang bei jedem Pflichtspiel für die Hamburger ran. Bei 14 Partien stand er dabei sogar in der Startelf. Am Mittwoch wird er das womöglich mit einem besonders gutem Gefühl machen.