Darum ist der HSV in dieser Saison wirklich reif für den Aufstieg

Gelingt dem HSV nach fünf Jahren in der Zweiten Liga am Ende dieser Saison endlich die Rückkehr in die Bundesliga? Entschieden ist nach 19 Spieltagen natürlich noch nichts. Zweifel, dass er das Ziel diesmal wirklich erreicht, sind allerdings auch nicht angebracht. Nahezu alles spricht für diesen HSV.

Der Jubel nach dem 2:0-Sieg in Rostock war groß, aber nicht überschwänglich. „Das war ein guter nächster Schritt“, sagte Stürmer Robert Glatzel, der allerdings auch betonte, dass es bis zum Aufstieg noch ein langer Weg sei. „Unser nächstes Ziel ist es, am kommenden Wochenende in Heidenheim gegen einen direkten Konkurrenten nachzulegen. Das wäre überragend.“

Aktuell steht der HSV bei 40 Punkten. Mit dieser Ausbeute sind die Hamburger voll auf Aufstiegskurs. Die Vergangenheit hat allerdings auch gezeigt, dass es ganz schnell wieder in eine andere Richtung gehen kann. In der Saison 2018/19 und in der Spielzeit 2020/21 hatte der HSV nach 19 Spieltagen ebenfalls 40 Punkte auf dem Konto. Danach ging dann allerdings kaum mehr etwas. Die Saison endete jeweils auf Platz vier. Doch diesmal ist alles ein wenig anders.

HSV mit so vielen Zweitliga-Siegen wie noch nie

Das Team ist eingespielt. Das Ziel Aufstieg wird offen und klar formuliert. In der Mannschaft gibt es keine Störfeuer. Trainer Tim Walter hat es geschafft, seine eigene Siegermentalität auf das Team zu übertragen. Das spiegelt sich auch in einigen Zahlen wider. 13 Liga-Spiele hat der HSV in dieser Saison bereits gewonnen. Das gab es für die Hamburger in der Zweiten Liga an den ersten 19 Spieltagen noch nie. Auch die sieben Auswärtssiege zum jetzigen Zeitpunkt sind ein Rekord.

Acht weitere Siege aus den verbleibenden 15 Spielen sollten bereits für den Aufstieg reichen. Dass die Hamburger dabei auswärts einmal mehr als zu Hause ranmüssen, sollte für den HSV kein Nachteil sein.

„Es sind noch 15 intensive Spiele, die gehen wir alle wie ein Endspiel an“, sagt Walter, der einerseits bereits den Countdown bis zum Aufstieg runterzählt, auf der anderen Seite alles dafür tun wird, dass keiner seiner Spieler nachlässt.

Ein Sieg am Sonntag in Heidenheim wäre ein weiterer sehr großer Schritt. 43 Punkte nach 20 Spieltagen hatte der HSV in Liga zwei noch nie.