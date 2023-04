„Dann ist er ein unfassbarer Spieler!“ Gewaltiges Lob von HSV-Trainer Walter

Schon beim 2:2 des HSV in Düsseldorf wusste Sonny Kittel zu überzeugen, am Samstag gegen Hannover bekommt der Offensivmann seine nächste Chance. Nach Monaten des Frusts soll der 30-Jährige in den entscheidenden Saisonwochen wieder zur Waffe werden. „Wir freuen uns, dass er endlich wieder da ist“, schwärmt Trainer Tim Walter.

Acht Liga-Spiele bleiben Kittel, um vieles besser zu machen als zuvor in dieser Saison. Nachdem sein finanziell enorm lukrativer Winter-Wechsel nach Saudi-Arabien platzte, schob der Edel-Techniker tiefen Frust. Nun greift er wieder an, das macht Kittel auch im Training deutlich.

Sein Trainer verfolgt es voller Zufriedenheit. Walter sieht Kittel weiterhin als Allzweckwaffe, auf der Acht, der Zehn oder dem Flügel. „Wichtig ist nur, wie er seine Rolle interpretiert. Dass er genau das einbringt was er am vergangenen Wochenende begonnen hat: aktiv ist gegen den Ball, arbeitet und vor allem, dass er Freude auf den Platz kriegt. Wenn er die Freude in sich hat – und die hat er – ist er ein unfassbarer Spieler!“

HSV-Trainer Walter half Kittel aus der Krise

Eine gewaltige Lobeshymne des 47-Jährigen, der sich seit seinem Amtsantritt mit kaum einem HSV-Spieler so intensiv beschäftigte, wie mit Kittel. „Er ist sehr sensibel, aber auch sehr liebevoll“, weiß Walter, der seinem gebeutelten Profi (noch kein Saisontor) half, aus der Krise zu finden. „Aber in manchen Momenten muss er es selber schaffen und das hat er geschafft. Deshalb bin ich sehr stolz auf ihn und ich hoffe, dass er den Weg auch genau so weitergeht.“

Gemeinsam nach oben? HSV-Trainer Tim Walter (r.) und Sonny Kittel wollen den Aufstieg in die Bundesliga schaffen. WITTERS Gemeinsam nach oben? HSV-Trainer Tim Walter (r.) und Sonny Kittel wollen den Aufstieg in die Bundesliga schaffen.

Mehrfach in dieser Saison war Kittel nah dran an seinem ersten Saisontor. Zuletzt in Düsseldorf, als Fortunen-Verteidiger Christoph Klarer aber vor ihm an den Ball kam und per Eigentor zum 2:2 traf. Gegen Hannover will der HSV-Angreifer nun seinen Knoten platzen lassen – und das wahrscheinlich wieder auf der linken Offensivposition. Dort droht Jean-Luc Dompé auszufallen. Der Franzose konnte auch am Donnerstag wegen seiner Knöchelprobleme nicht trainieren.