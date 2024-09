Da werden einige HSV-Fans staunen: Das ist gegen Paderborn neu am Stadion

Nach dem trostlosen Europa-League-Auftritt Dynamo Kiews gegen Lazio Rom (0:3), zu dem am Mittwoch nur rund 7700 Fans in den Volkspark strömten, ist drei Tage später wieder Party angesagt. 55.000 Besucher werden am Samstag (13 Uhr, live bei Sky) gegen Paderborn erwartet – und ein Teil von ihnen dürfte sich wundern: Pünktlich zum Zweitliga-Spitzenspiel hat der HSV sein Stadion verziert.

Genau genommen den Zufahrtsweg auf den „Parkplatz Weiß“, den tausende Fans bei ihrer Anreise zur Partie befahren. Dort wird der Weg zum Stadion nun mit Hilfe einer breiten blau-weiß-schwarzen Linie gewiesen. Sie endet direkt vor der Buseinfahrt am Stadion.

Nur eine kleine Verzierung in den HSV-Vereinsfarben, die allerdings optisch eine Menge ausmacht. Ohnehin hat es sich der Verein zum Ziel gesetzt, auch außerhalb des Stadions immer mal wieder Hand anzulegen und das Gelände zu veredeln. Das Stadion selbst wurde bereits im Zuge der EM für rund 30 Millionen Euro renoviert und erheblich aufgewertet.

Gegen Paderborn wollen die HSV-Anhänger den Laden wieder mit Leben füllen, wie so oft in den vergangenen Jahren. Bereits zum 31. Mal in Folge knackt der HSV am Samstag die 50.000er Marke.