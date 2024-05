Und plötzlich ist der HSV nur noch Gast im eigenen Hause. Am vergangenen Dienstag um 15 Uhr wurde mit der Schlüsselübergabe im Stadion der nächste Meilenstein auf dem Weg zur EM bewältigt, in den kommenden Wochen bis Anfang Juli herrscht die UEFA im Volkspark. Die Weitergabe des Staffelstabs sorgte für Zufriedenheit auf beiden Seiten – dabei sorgte ein Problem bis zuletzt für Kopfzerbrechen.

Und plötzlich ist der HSV nur noch Gast im eigenen Hause. Am vergangenen Dienstag um 15 Uhr wurde mit der Schlüsselübergabe im Stadion der nächste Meilenstein auf dem Weg zur EM bewältigt, in den kommenden Wochen bis Anfang Juli herrscht die UEFA im Volkspark. Die Weitergabe des Staffelstabs sorgte für Zufriedenheit auf beiden Seiten – auch, weil ein letztes Problem noch rechtzeitig gelöst wurde. Am 16. Juni startet der große EM-Spaß mit der Partie der Niederlande gegen Polen.

Ohne die entsprechenden Papiere geht nichts mehr. Seit dieser Woche wird der Volkspark hermetisch abgeriegelt, rund um das Stadion herum wachen Stewards und achten penibel auf alles und jeden, der sich dem Stadion nähert. Wie ernst die Ordner ihren Job nehmen, erfuhren am Donnerstag auch mehrere Radfahrer, die den für gewöhnlich öffentlichen Weg, der zwischen Stadion und Trainingsplätzen des HSV hindurchführt, nutzen wollten. Auf keinen Fall, so die unmissverständliche Botschaft des Stewards. Diskussion zwecklos.

EM 2024 im Volkspark hat schon jetzt begonnen

Rund drei Wochen sind es noch bis zu Hamburgs Auftaktpartie, dem ersten von insgesamt fünf Spielen im Volkspark. Das Orange der Niederländer und das Rot-Weiß der Polen wird dann im Volkspark dominieren, Zehntausende Fans beider Nationen werden in Hamburg erwartet. Tatsächlich hat die EM im Volkspark aber schon längst begonnen.

Seit Dienstag ist alles anders. Da wurden die letzten der insgesamt rund 100 codierten Stadionschlüssel an Mitarbeiter der UEFA übergeben. Innen wird derweil mächtig geschuftet. Ein neuer Rasen wird verlegt, obwohl der alte lediglich vier Monate lang bespielt wurde. Die 10.000 Stehplätze werden in Sitzplätze umgewandelt, das Fassungsvermögen sinkt dadurch von 57.000 (bei HSV-Partien) auf nun 50.125 Besucher. Überall wird eifrig geklebt, geschraubt und gewerkelt.

Und doch geschehen bei aller intensiven Planung auch immer wieder unvorhergesehene Dinge. Davon konnten sie auch beim HSV ein Lied singen, als am Pfingstsonntag, zum Liga-Abschluss gegen Nürnberg (4:1) plötzlich die Videowand oberhalb der Nordtribüne ausfiel. Für die Techniker des Vereins war das ein Schock.

Stadion-Technik sorgte beim HSV zuletzt für Probleme

Kurios: Bevor die Besucher ins Stadion strömten, funktionierte die Technik reibungslos. Ebenso, nachdem die Fans wieder abgezogen waren. Die Frage, warum die Videowand aber während des Spiels ausfiel, sorgte im Volkspark tagelang für Rätselraten und Falten auf der Stirn. Bis Mitte dieser Woche wurde vergeblich nach dem Fehler im System gefahndet, mittlerweile soll er gefunden worden sein. Die Blöße, dass das Malheur auch während der EM passiert, will man sich im Volkspark auf keinen Fall geben. Aber ein paar Tage bleiben ja noch, ehe ganz Europa einen Blick in das auch nach knapp 25 Lebensjahren noch immer schmucke HSV-Stadion wirft, das für knapp 30 Millionen Euro renoviert und EM-tauglich gemacht wurde. Für den Verein bleibt am Ende nicht nur ein modernisiertes Stadion mit deutlich mehr Komfort, sondern auch eine Summe von etwa 2,5 Millionen Euro Miete, die er für die fünf EM-Auftritte erhält.

Und auch der Altonaer Volkspark, dessen Herzstück das Stadion ist, darf während der EM im wahrsten Sinne des Wortes ein wenig aufatmen. Parkplätze stehen den Fans rund um die Arena nicht zur Verfügung, der Verkehr soll so erheblich gedrosselt werden. Busse und Bahnen sind trumpf, in diesem Sommer, in dem sich Hamburg von seiner besten Seite präsentieren möchte. Europa schaut zu.