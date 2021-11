Auch wenn es in den Stadien der Republik zuletzt anders wirkte: Die Corona-Pandemie ist nicht vorbei. Das zeigt derzeit nicht nur das Beispiel Sandhausen. In Baden-Württemberg schnellen die Infektionszahlen wieder in die Höhe – mit Folgen für Fußballfans: Trotz 2G-Bedingungen herrscht am Samstagabend (20.30 Uhr, MOPO.de Liveticker) im Wildparkstadion Maskenpflicht.

„Auch wenn wir beim letzten Heimspiel erfahren konnten, wie toll und laut sich ein Stadionbesuch ohne Maskenpflicht anfühlt, gilt es, die zusätzlichen Vorgaben der Corona-Verordnung in Zusammenhang mit dem Erreichen der Warnstufe umzusetzen“, sagte KSC-Geschäftsführer Michael Becker. Das Spiel ist mit knapp 20.000 abgesetzten Tickets fast ausverkauft.

Für Stimmung im Gästeblock werden die erstmals seit Beginn der Corona-Pandemie wieder im Fanzug anreisenden Hamburger sorgen.

Am Samstagmittag fährt der Zug in Hamburg-Harburg nach Karlsruhe ab, nach dem Spiel geht es nachts zurück. Die 550 Tickets waren in wenigen Minuten ausverkauft. Im Gegensatz zum Stadion herrscht in dem Sonderzug (2G-Bedingungen) keine Maskenpflicht.