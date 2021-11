Lang und länger wird die Serie, von Woche zu Woche. Seit elf Partien ist der HSV in Liga zwei ungeschlagen. Setzt sich das am Sonntag (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) gegen Schlusslicht Ingolstadt fort, würden die Rothosen nicht nur das Dutzend vollmachen, sondern auch ihren Zweitliga-Vereinsrekord knacken.

Als sie das letzte Mal verloren, herrschten in Hamburg warme 24 Grad, die Winterklamotten wurden noch in den hintersten Schrankecken gelagert und Corona wirkte bei einer bundesweiten Sieben-Tage-Inzidenz von 30,1 gar nicht mehr so gefährlich. Was den HSV-Anhang an diesem 13. August allerdings erheblich störte, war das 2:3 beim FC St. Pauli. Immerhin: Seitdem sind die Profis von Trainer Tim Walter ungeschlagen. Nun soll der Rekord folgen.

Mit Blick auf die Tabelle sollte das eigentlich Pflicht sein. Die Schanzer kommen als abgeschlagener Tabellenletzter in den Volkspark. Aber: Partie Nummer zwölf machte dem HSV schon in der Vergangenheit des Öfteren zu schaffen. Fünf Mal legte er in den vergangenen 26 Jahren eine imposante Elfer-Serie hin, um dann den zwölften Versuch in den Sand zu setzen. Zuletzt im Februar diesen Jahres beim 2:3 in Würzburg, damals ebenfalls Schlusslicht …

HSV-Trainer Walter warnt vor Ingolstadt

Für Tim Walter dient das als Warnung. „Gerade das ist das Gefährlichste“, sagt er über den FCI, „niemand erwartet etwas von ihnen. Aber die Liga ist eng und gefährlich. Es geht darum, unsere Leistung zu bestätigen.“ Dann sollte die Serie halten.

Übrigens: St. Pauli war auch im Spiel, als der HSV sein bislang letztes ungeschlagenes Dutzend schaffte. Im November 1995 sorgte ein Strafstoßtor von Harald Spörl für den 1:0-Stadtderbysieg des HSV. Im Volkspark. Dort, wo am Sonntag erneut (kleine) Geschichte geschrieben werden soll.