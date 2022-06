Bundesliga oder HSV? Torjäger Glatzel entscheidet über Zukunft

Knapp anderthalb Wochen nach dem verpassten Aufstieg des HSV bahnt sich für die Hamburger an, dass sie die Mission Aufstieg in der kommenden Saison womöglich ohne ihren Toptorjäger angehen müssen. Denn: Nach MOPO-Informationen tendiert Robert Glatzel dazu, seine Ausstiegsklausel zu ziehen und den Verein noch in diesem Sommer zu verlassen.

Etwas weniger als zwei Millionen Euro würde der Abgang dem HSV in die Kassen spülen. Ein schwacher Trost. Glatzels Abschied wäre zweifelsohne zum herben Dämpfer für die Ambitionen der Hamburger.

Der Stürmer, im Sommer 2021 für eine knappe Million Euro von Cardiff City in den Volkspark gewechselt, war in der abgelaufenen Runde so etwas wie die Lebensversicherung für die Elf von Tim Walter. 27 Pflichtspieltore erzielte der 28-Jährige, füllte die Fußstapfen von Simon Terodde mehr als aus, wurde dabei Torschützenkönig im DFB-Pokal. In allen 34 Ligaspielen stand Glatzel für den HSV auf dem Platz, genoß auch in einer Schwächephase im Herbst den absoluten Rückhalt von Tim Walter.

Buhlt Schalke um HSV-Stürmer Glatzel?

Dennoch könnten sich die Wege jetzt trennen. Nach dem verpassten Aufstieg reifte beim gebürtigen Münchener offenbar der Wunsch, in der Bundesliga zu spielen. Das Oberhaus, in dem er 2021 für Mainz schon 13 Spiele (zwei Tore) absolvierte, ist das erklärte Ziel des Angreifers. Ein mögliches Ziel? Der FC Schalke 04. Aber auch andere Bundesligisten sind an Glatzel dran. Begehrt ist der Knipser nach seiner starken Zweitliga-Saison (22 Tore), in der nur Terodde (30) mehr Treffer erzielte, allemal.

Glatzels bevorstehender Abgang würde beim HSV eine neue Baustelle eröffnen, von der alle Verantwortlichen hofften, sie würde keine werden. Vorstand Thomas Wüstefeld (53) hatte noch am Tag nach der Relegations-Pleite gegen Hertha (0:2) ankündigt, um Glatzel zu kämpfen und alle Leistungsträger halten zu wollen. Vergeblich?

HSV hat auf der Mittelstürmer-Position Bedarf

Bei einem Abgang von Glatzel hätte der HSV nach aktuellem Stand nur gelernten Stürmer im Kader: Robin Meißner (22), der nach seiner Leihe von Hansa Rostock zurückkehrt. Manuel Wintzheimer (23) zog es nach Vertragsende nach Nürnberg, Mikkel Kaufmann (21) wird zum FC Kopenhagen zurückkehren. Der Däne überzeugte zwar im Schlussspurt, die vereinbarte Kaufoption aber ist den Hamburgern zu teuer.

Der Sommer 2022, er droht für den HSV ein extrem komplizierter zu werden. Streit in der Führung, Kaderverstärkungen – es gibt verdammt viel zu tun. In knapp drei Wochen beginnt im Volkspark die Vorbereitung.

Anmerkung der MOPO-Redaktion: Der Stand bei Robert Glatzel hat sich nach dem Verfassen dieses Artikels geändert. Der Stürmer hat sich nun doch entschieden, beim HSV zu bleiben und seinen Vertrag zu verlängern. HIER lesen Sie alle Infos dazu.