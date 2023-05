„Brutale Verstärkung“? Was Walter von HSV-Talent Mikelbrencis fordert

Seit knapp zwei Monaten geht bei ihm nichts mehr. Letztmals durfte William Mikelbrencis am 12. März ran, nach seiner Einwechslung in Karlsruhe (2:4) hockte der Franzose nur noch auf der Bank. Wird das noch was mit dem 19-Jährigen beim HSV? Tim Walter sagt: Ja! Wenn der Franzose lernt, was wirklich wichtig ist.

Der Trainer hält eigentlich große Stücke auf den Abwehrmann, der im Spätsommer für 700.000 Euro aus Metz kam. Wäre da nicht die Sache mit dem Trainingseifer. „William muss lernen, konstant zu trainieren“, betont Walter.

Walter fordert mehr Trainingseifer von Mikelbrencis

„Nicht nur in Phasen, wenn man spielt oder auf einem Höhenflug ist, sondern immer. Er hat noch zu viele Dellen in seinem Spiel und in seiner Trainingsarbeit. Wenn er das lernt, ist er eine brutale Verstärkung für uns.“

Setzt Mikelbrencis Walters Vorgaben um, soll er im Idealfall zur neuen Saison Druck auf Rechtsverteidiger Moritz Heyer ausüben. „Jeder ist seines eigenen Glückes Schmied“, sagt Walter.

„Ich rede mit William darüber. Es ist wichtig, dass man es ihm sagt.“ Vorerst aber muss der Franzose (fünf Spiele) auf Kurzeinsätze hoffen.