Brisante Ansetzung: Auf diesen Schiri wird sich HSV-Profi Jatta nicht freuen

Beim 3:3 in Heidenheim und beim 2:1 gegen Bielefeld war Bakery Jatta mit seinen entscheidenden Toren zuletzt der gefeierte HSV-Held. Die Reise zum Topspiel nach Darmstadt wird der 24-jährige Offensivspieler mit reichlich Rückenwind antreten. Passend dazu hat er von Tim Walter auch schon vor der Abreise eine Stammplatz-Garantie bekommen.

„Wenn man sieht, mit welchem Elan der Junge den Flügel offensiv und defensiv beackert, ist er für uns unverzichtbar“, so der HSV-Coach, der auch in Darmstadt voll auf Jatta setzen will. „Er hilft uns immer weiter. Das wird er auch am Wochenende wieder tun.“

Christian Dingert zeigte Bakery Jatta zuletzt Rot

Geht die Jatta-Show in Darmstadt weiter? Oder gibt es diesmal womöglich wieder Probleme mit dem Schiedsrichter? Christian Dingert wird das brisante Wiedersehen der Klubs pfeifen. Jubelsprünge dürfte das im Vorfeld bei Jatta keine auslösen.

Der Verwaltungswirt aus Lebecksmühle ist der Referee, der bislang für Jattas einzige Rote Karte in seiner Karriere sorgte. Im November 2019 schickte Dingert den HSV-Profi beim Gastspiel in Kiel (1:1) vorzeitig vom Platz. Vorausgegangen war ein Foul im Mittelfeld direkt vor der Kieler Bank, die entsprechend wild reagierte und Dingert bei seiner harten Rot-Entscheidung beeinflusste.

Und diesmal? Wild kann es auch in Darmstadt werden. Jatta will und soll dabei ordentlich mitmischen. Das wird vermutlich kein leichter Job für den Referee.