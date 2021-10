Wenn HSV-Kapitän Sebastian Schonlau am Samstag im Topspiel gegen Fortuna Düsseldorf (20.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) sein Team im Volksparkstadion auf den Platz führt, wird er das mit einem guten Gefühl machen. Mit dem Gegner aus Düsseldorf verbindet er gleich mehrere schöne Geschichten.

Am 2. August 2015 feierte der Verteidiger mit Paderborn sein Profi-Debüt in der Zweiten Liga gegen Düsseldorf (Endstand 2:1). Gut vier Jahre später erzielte er nach dem Erstliga-Aufstieg mit Paderborn sein erstes Bundesliga-Tor gegen die Fortuna (Endstand 2:0). Für Schonlau war es gleichzeitig der erste Sieg in Liga eins.

Tor-Debüt, Profi-Premiere und der erste Bundesliga-Sieg. Keine Frage, Schonlau und Düsseldorf passen gut zusammen. Geht diese Geschichte am Samstag im Volkspark weiter und bringt Fortuna ihm erneut Glück?