HSV-Aufsichtsrat lässt Kühne & Co. schäumen: Neuer Brandbrief gegen Jansen!

Es wird hitzig werden am Donnerstag im Volkspark. Vielleicht noch hitziger als bisher gedacht. Vor der mit Spannung erwarteten Hauptversammlung der HSV-Anteilseigner haben diese nämlich den Druck auf Präsident Marcell Jansen noch einmal erhöht. Mit einem weiteren Brandbrief.

Das „Abendblatt“ berichtet, dass sämtliche Eigner mit Ausnahme von Ex-Vorstand Thomas Wüstefeld am vergangenen Freitag einen Brief an das Präsidium geschickt haben, in dem Jansen aufgefordert wird, Detlef Dinsel als Aufsichtsrat abzuberufen. Dem Maschinenbauer und Ökonom, der schon Anteile am FC Augsburg hielt, wird eine große Nähe zu Jansen und Wüstefeld nachgesagt.

Aufsichtsrat Dinsel soll schon nach Boldt-Nachfolger gesucht haben

Die Arbeit von Sportvorstand Jonas Boldt soll Dinsel extrem kritisch betrachten. Der 62-Jährige, so ist zu vernehmen, soll vor dessen Vertragsverlängerung bereits aktiv nach möglichen Nachfolgern gesucht haben.

Dem Aufruf der Aktionäre, Dinsel abzuberufen, sollen sich die Supporters am Montag in einer Mail, in der sie dem Unternehmer mangelnde Sachkompetenz vorwerfen, angeschlossen haben. Sie kritisieren zudem die fehlende Diversität im neuen Rat und kämpfen für eine Frauenquote. Das Präsidium zeigt sich bisher unbeeindruckt und will an Dinsel festhalten.