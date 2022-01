Auf diese Woche haben sie sie hingefiebert, gleich zwei Topspiele warten auf die HSV-Profis. Am Dienstag (18.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) treten sie im Pokal-Achtelfinale beim 1.FC Köln an, am Freitag (18.30 Uhr/Liveticker bei mopo.de) kommt Spitzenreiter St. Pauli zum Stadtderby in den Volkspark. Um zwischendurch Kräfte zu sparen, greift der HSV zu ungewöhnlichen Methoden.

Eile ist geboten. Zwei Knaller-Partien binnen 72 Stunden, eine ziemlich strapaziöse Angelegenheit. Der Wunschplan des HSV vor dem Auftritt in Köln sieht entsprechend aus: früh siegen, schnell fliegen – und dann auf St. Pauli warten.

Der Pokal-Ausflug nach Köln wird zum Blitz-Trip. Erst am morgigen Spieltag fliegen die Profis in die Domstadt und sollen dort nur kurz Tagesbetten beziehen. Direkt nach der Partie werden die Profis dann zurück zum Flughafen hetzen, damit sie schon die Nacht wieder in den heimischen Betten verbringen können. So war es auch schon am Freitag, nach dem Spiel in Dresden. Diesmal ist die Nummer aber um einiges kniffliger, denn eine Verlängerung in Köln würde die HSV-Pläne gehörig durcheinander wirbeln.

Verlängerung in Köln bringt dem HSV Reise-Probleme

Das Problem: Nur wenn die Partie nach 90 Minuten (und somit gegen 20.20 Uhr) entschieden sein sollte, wird der in Köln wartende Charterflieger die HSV-Profis bis 23 Uhr nach Hamburg bringen können. Danach geht in Fuhlsbüttel wegen des Nachtflugverbots nichts mehr. Dann müsste der Tross in Hannover landen und von dort mit Bussen durch die Nacht nach Hamburg düsen.

Ein ziemlicher Aufwand. Doch eine Übernachtung in Köln stand nicht zur Debatte. Weil die Zeit bis zum Stadtderby ohnehin sehr knapp bemessen ist.

Kölns Torjäger Modeste warnt den HSV

„Wir wollen es möglichst schnell machen, aber es kann natürlich auch etwas länger dauern“, sagt HSV-Trainer Tim Walter mit Blick auf den Pokal-Dienstag augenzwinkernd. Doch Vorsicht, auch der FC hat einiges vor. „Wir haben einen Wunsch“, verriet Kölns Torjäger Anthony Modeste bei Sport1: „Wir wollen ins Finale nach Berlin.“