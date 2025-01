Sie werden von Tag zu Tag mehr. An die 40 HSV-Fans haben sich trotz des so kurzfristig angesetzten Termins mit den Profis auf den Weg nach Belek gemacht. Ein bunter Haufen, der täglich nah bei der Mannschaft ist und gute Laune versprüht. Der Verein kümmert sich dabei rührend um seine treuen Begleiter.

Das erwies sich zunächst als gar nicht so leicht, denn die Begebenheiten am Trainingsplatz des „Kempinski Hotel The Dome“ erforderten kreatives Handeln. Lediglich hinter einem der Tore befinden sich Aufenthaltsmöglichkeiten für die Fans, alle anderen Seiten sind durch Planen und Zäune verdeckt.

Der HSV macht sich in Belek für seine mitgereisten Anhänger stark

Sportvorstand Stefan Kuntz und Fanbetreuer Andreas Witt aber machten sich dafür stark, dass die Anhänger – so sie es möchten – sogar auf dem Rasen direkt am Platzrand den Einheiten beiwohnen dürfen. Zudem wurden am Dienstag Stühle geliefert, um den Komfort zu erhöhen.

Die Profis präsentieren sich in Belek extrem fan-freundlich, stehen vor allem nach den Einheiten für Autogramme und Selfies zur Verfügung. Für den achtjährigen Fabio ging sogar ein besonderer Traum in Erfüllung. Zum Ende der Dienstagseinheit durfte er mehrfach HSV-Keeper Tom Mickel im Kasten auf die Probe stellen. Wann kommt man den Profis schon mal so nah?

Komfort für die mitgereisten Fans: Die HSV-Anhänger können die Einheiten in Belek nun auch im Sitzen verfolgen. Braasch/MOPO Seit Dienstag können die HSV-Anhänger die Einheiten in Belek nun auch im Sitzen verfolgen.

Auch die anderen Fans werden in Belek noch auf ihre Kosten kommen. Da das Aufkommen aufgrund des sehr spät geplanten Winter-Lagers geringer als üblich ist, wird der Verein zwar auf den traditionellen Fan-Abend, bei dem sich alle Profis unters Volk mischen, verzichten.

Viele Fans reisen extra zum letzten Test in die Türkei

Wie die MOPO erfuhr, soll es allerdings am Mittwoch oder Donnerstag zu einem Treffen mit zwei oder drei Mitgliedern des Teams oder Verantwortlichen kommen, die allen Anhängern zur Verfügung stehen. Der Vorteil: Eine noch intimere Atmosphäre als sonst.

Am Freitag, zum zweiten und letzten Testspiel des Trainingslagers gegen FCSB Bukarest, dürfte die Quote der HSV-Fans übrigens nochmal deutlich steigen. Zahlreiche Anhänger haben angekündigt, extra für die Partie in die Türkei zu fliegen. Eine Fanliebe, die eigentlich längst den Aufstieg verdient hätte …