Blick auf den Briefkasten: So steht es um HSV-Präsident Jansen

Am 14. Januar 2024 steigt die nächste HSV-Mitgliederversammlung im CCH. Dabei wird mit hoher Wahrscheinlichkeit auch die Arbeit und Zukunft von e. V.-Präsident Marcell Jansen ein heißes Thema sein. Fakt ist, einen Abwahlantrag gegen den Ex-Profi wie bei der letzten Sitzung zu Beginn dieses Jahres gibt es zumindest im Vorfeld nicht.

Bis Samstagabend konnten Anträge für die Mitgliederversammlung beim HSV eingereicht werden. Am Montag war dann der Blick in den Briefkasten entscheidend. Ein Antrag, der für eine Abwahl des Präsidenten sorgen soll, war nach MOPO-Informationen aber nicht in der Post dabei. Spannend bleibt das Thema trotzdem. Immer wieder stand Jansen zuletzt intern beim HSV in der Kritik. Unter anderem gab es den Vorwurf, dass er zu sehr als Einzelgänger handeln würde. Von fehlendem Vertrauen und einer Isolation ist die Rede.

Für einen Präsidenten kein guter Status. Darüber muss gesprochen werden. Konsequenzen wird es aber wohl keine geben. Es sei denn, Jansen wird von sich aus von seinem Amt zurücktreten. Damit ist jedoch nicht zu rechnen. Seine Amtszeit läuft noch bis 2025.