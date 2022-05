Gespräch angekündigt: Bleibt Kaufmann nun doch beim HSV?

Plötzlich wird er richtig wertvoll. Nach seinem Treffer-Debüt vor zwei Wochen in Ingolstadt legte Mikkel Kaufmann mit seinem 3:1 in Rostock nach. Möglich, dass sich der 21-Jährige nun sogar zu einem neuen HSV-Vertrag schießt.

Lange Zeit schien der Abgang des vom FC Kopenhagen geliehenen Stürmers beschlossene Sache zu sein, die Leistungen der vergangenen Wochen aber wurden von den HSV-Bossen sehr wohlwollend aufgenommen. Mittlerweile wird intern zumindest über die Möglichkeit einer erneuten Leihe diskutiert.

HSV-Siegtor in Rostock: Leihspieler Kaufmann würde gerne in Hamburg bleiben

„Wir werden natürlich mit ihm sprechen“, stellte Trainer Tim Walter klar. Auch Kaufmann bekundete kürzlich im Gespräch mit der MOPO Interesse an einem Verbleib in Hamburg. Wie es nach der Saison weitergehe, wisse er noch nicht, „aber ich werde versuchen, das in unseren letzten Spielen so gut wie möglich zu beeinflussen“.

Keine Frage, das ist ihm gelungen. Macht der Junioren-Nationalspieler in der Relegation so weiter, könnte die lange so unglückliche Liaison mit dem HSV zu einer echten Erfolgsstory werden – und in die Verlängerung gehen.