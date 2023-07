Bier im Trainingslager? HSV-Keeper Heuer Fernandes: „Das fördert den Teamgeist“

Er kennt die Abläufe in- und auswendig. Auch gestern packte Daniel Heuer Fernandes wieder seinen Koffer, wie so oft schon in seiner Karriere. Vor zehn Jahren wurde der HSV-Keeper Profi, damals – im Sommer 2013 – reiste er mit dem VfL Osnabrück ins Trainingslager. Heute geht es für den 30-Jährigen nach Kitzbühel, wo er sich bis zum 15. Juli mit dem HSV auf die anstehende Zweitliga-Saison vorbereiten wird. Ein Jubiläums-Sommer für den Schlussmann, der längst zum Reise-Profi geworden ist.

Die MOPO fragte vor der Abreise bei Heuer Fernandes nach: Welche drei Dinge dürfen auf keinen Fall im Trainingslager fehlen?

iPad und Regenerationshose dürfen bei Heuer Fernandes nicht fehlen

Der Deutsch-Portugiese muss nicht lange überlegen. „Auf keinen Fall darf mein iPad fehlen“, stellt er klar. „Das nutze ich zum Facetimen mit meiner Frau, diese Minuten sind extrem wertvoll.“ Punkt zwei: „Auch meine Regenerationshose ist wichtig. Sie hilft mir, dass meine Muskeln und mein gesamter Körper zwischen den anstrengenden Einheiten entspannen.“

Und was ist seine Nummer drei? Heuer Fernandes hat klare Vorstellungen, wird aber erst vor Ort zuschlagen. „Die dritte Sache, die ich gern dabei habe, ist das Feierabendbier“, sagt er. „Davon gibt’s eins am Ende des Trainingslagers, das gehört bei all der Arbeit einfach dazu. Das fördert zusätzlich auch den Teamgeist. Passt also perfekt ins Trainingslager.“

Neuer Sommer, neues Glück, heißt es ab heute für den HSV und seinen Stammkeeper. Der war in der Vorsaison der beständigste Hamburger. Nicht nur die HSV-Fans wählten ihn zum Spieler der Saison, auch für die Leser des Fachmagazins „kicker“ war Heuer Fernandes der mit Abstand beste Torwart der Zweitliga-Saison. Daran will er anknüpfen. Wie gewohnt mit einem Feierabendbier, aber diesmal auch mit dem ganz großen Happy End in Form des Aufstiegs.