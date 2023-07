Warum der HSV mit der alten Abwehr in die neue Saison startet

Das Problem ist bekannt, aber noch lange nicht gelöst. 45 Gegentore kassierte der HSV in der letzten Spielzeit. Gerade in der Rückrunde war die Abwehr nach dem Wegfall von Mario Vuskovic (Doping-Sperre) oft viel zu wacklig. Eine Tatsache, die den HSV letztlich auch den Aufstieg kostete. Ändern wird sich zum Start in die neue Spielzeit an dem Bild allerdings wohl nichts.

„Es ist ganz klar, dass wir in der Abwehr einfach Nachholbedarf haben“, sagte Tim Walter zuletzt nach dem 3:2 im Test beim FC Verden. Mit Blick auf Defensiv-Verstärkungen fügte der HSV-Coach hinzu: „Wir sind mit Nachdruck dran, daran zu arbeiten.“ Ein neuer Innen- und zumindest ein neuer Außenverteidiger sollen noch verpflichtet werden.

Ist Jusuf Gazibegovic ein HSV-Kandidat?

Kandidaten gibt es genug. Der georgische U21-Nationalspieler Saba Sazonov (Dynamo Moskau) soll die Wunschlösung für die zentrale Defensive sein. Für die Position des Außenverteidigers beschäftigt sich der HSV neben Alessio Castro-Montes (Gent) laut „Sport Bild“ auch mit dem Bosnier Jusuf Gazibegovic (23, Sturm Graz, Vertrag bis 2026, Markwert laut transfermarkt.de 4 Mio. Euro).

Das Problem: Alle kosten viel Geld und stehen nicht nur beim HSV auf der Liste. Einen Durchbruch bei den Verhandlungen gab es bislang nicht. Und nun rennt Hamburg so langsam die Zeit davon.

Bereits in gut drei Wochen beginnt die neue Saison. Auch wenn es bis dahin noch Verstärkungen geben sollte, wird die Zeit kaum reichen, um die neuen Verteidiger auch in die Mannschaft und das Spielsystem zu integrieren.

Heißt im Klartext, auch weil Neuzugang Guilherme Ramos (kam aus Bielefeld) wegen seiner Schulterverletzung nicht rechtzeitig fit wird: Jonas David wird auch zum Start in die neue Saison an der Seite von Sebastian Schonlau in der Innenverteidigung stehen, Moritz Heyer muss erst mal weiter den Job des rechten Verteidigers machen. Erst im Laufe der Saison können die Rollen neu verteilt werden.