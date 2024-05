Mit großer Spannung war der Showdown um Vuskovic erwartet worden, der 22-Jährige schlüpfte dabei zum Prozessauftakt selbst in eine der Hauptrollen. Gleich zum Auftakt der Anhörung sagte er aus, schilderte den Verlauf seiner Karriere und berichtete mit stockender Stimme, wie es ihm in den vergangenen eineinhalb Jahren ergangen ist, seit der DFB ihn wegen eines positiven EPO-Befundes sportlich aus dem Verkehr zog. Aussagen und Emotionen, die mehrfach für ein betretenes Schweigen im Saal sorgten.

Als Mario Vuskovic um kurz nach 16 Uhr den Sitz des Internationalen Sportgerichtshofes (CAS) in Lausanne verließ, waren ihm die Anstrengungen des Tages anzusehen. Verzweifelt und emotional kämpfte der wegen EPO-Dopings gesperrte HSV-Verteidiger am Dienstag darum, seine Unschuld zu beweisen. Knapp sieben Stunden lang dauerte der erste Prozesstag am Genfersee, am Mittwoch wird die Anhörung fortgesetzt. Mit ungewissem Ausgang.

Um 8.35 Uhr erschien HSV-Profi Vuskovic zum Prozess

Ein schwerer Tag für Vuskovic. Und einer, der zuvor schon direkt mit Problemen begann. Als der Kroate um 8.35 Uhr den Palais de Beaulieu betreten wollte, ließ sich die Tür nicht öffnen, jeder Versuch war zwecklos. Gemeinsam mit seiner Mutter Sanja sowie seinen Anwälten Tomislav Kasalo und dem aus den USA eingeflogenen Paul Greene, musste der HSV-Profi quälend lange 20 Sekunden ausharren, ehe die Dame an der Rezeption ein Einsehen hatte und den elektronischen Öffner betätigte.

Drinnen warteten bereits Joachim Rain, der Vuskovic‘ Anwaltsteam komplettiert, sowie HSV-Sportvorstand Jonas Boldt, Vereins-Justiziar Philipp Winter und Vuskovic-Berater Damir Smoljan, die den nicht öffentlichen Prozess im dritten Stock des Gebäudes als geladene Gäste verfolgen durften.

Der Showdown in Lausanne war mit Spannung erwartet worden. Denn für den Abwehrspieler geht es um alles. Verliert er den Prozess, wird seine vom DFB-Sportgericht zunächst bis November 2024 verhängte Sperre auf insgesamt vier Jahre und somit bis November 2026 ausgeweitet. Entsprechend groß ist der Druck, der auf Vuskovic lastet und ihm auch anzumerken war.

Lars Hilliger aus Dänemark ist der Vorsitzende Richter beim Vuskovic-Prozess. MOPO/Simon Braasch Lars Hilliger aus Dänemark ist der Vorsitzende Richter beim Vuskovic-Prozess.

Bekleidet mit einem weißen Hemd und einer schwarzen Chino-Hose, die Haare etwas länger als man es von ihm beim HSV bislang kannte, kam ihm bei seiner Ankunft am CAS-Gebäude kein Wort über die Lippen. Er wollte nur, dass es endlich los geht, nachdem er 14 Monate lang auf diesen Prozess warten musste.

Die NADA-Bosse wirkten entspannter als HSV-Profi Vuskovic

Während auf der Vuskovic-Seite die Anspannung vorherrschte, wirkten die Prozessgegner des 22-Jährigen bei ihrer Ankunft kurz zuvor deutlich gelassener. Neben Sven Voss, der das NADA-Labor in Kreischa leitet und Ende 2022 Vuskovic‘ Doping-Probe als positiv wertete, stiegen vor dem Palais unter anderem auch NADA-Vorstandschef Lars Mortsiefer und Jean-François Naud aus den Taxen. Der Kanadier hatte im Frühjahr 2022 auf Geheiß des DFB-Sportgerichts ein neues Gutachten erstellt und war dabei zu demselben Ergebnis wie Voss gekommen.

Die Frage, wie unabhängig Naud damals überhaupt agieren konnte, sorgte für Wirbel. Wie Voss ist er Mitglied der „EPO Working Group“ und damit ein Kollege des Deutschen. Auch die Norwegerin Yvette Dehnes, Vorsitzende der WADA-Doping-Gruppe, ist in Lausanne anwesend.

Die Abhängigkeiten innerhalb der Branche werden bis zum Ende der Anhörung am Mittwochabend eine größere Rolle spielen. Am Dienstag eröffnete der Vorsitzende Richter Lars Hilliger (Dänemark) pünktlich um 9 Uhr den Prozess, an seiner Seite die weiteren Richter Jeffrey Benz aus England und der Italiener Luigi Fumagalli. Nach den Eröffnungsreden der unterschiedlichen Parteien, darunter Vuskovic, wurde dann mit der Beweisaufnahme begonnen.

Vuskovic ließ extra einen Gutachter aus Kanada einfliegen

Einer der vermeintlich größten Trümpfe des HSV-Verteidigers tigerte derweil vor dem Prozessraum auf und ab und wartete darauf, aufgerufen zu werden. David Chen war extra aus Kanada angereist, um Vuskovic zu entlasten. Der Gutachter, einer der weltweit anerkanntesten Experten auf seinem Gebiet, ist der festen Überzeugung, dass der Fußballer zu Unrecht verurteilt und seine Doping-Probe falsch-positiv gewertet worden sein soll. Davon wollte Chen nun auch die Richter mündlich überzeugen, nachdem er ihnen zuvor bereits Schriftsätze zukommen ließ. Die NADA- und WADA-Experten vor Ort sollen dem Wissenschaftler hingegen skeptisch bis herablassend behandelt haben. Auch der renommierte Gutachter Paul Scott sagte pro Vuskovic aus.

Wie genau die vom DFB verhängte Strafe in einen Freispruch umgewandelt werden soll, hatte der Vuskovic-Staff am Tage vor dem Verhandlungsstart ausführlich besprochen. Den ganzen Montag über steckten Greene, Rain und Kasalo die Köpfe zusammen und veredelten ihren Schlachtplan.

Die Familie Vuskovic überließ bei der Vorbereitung nichts dem Zufall. Zehn Zimmer hatte sie in einem Hotel am Genfersee für ihre Anwälte, Gutachter und sich gebucht, die Wege waren kurz. Der Fußballer selbst schwebte bereits am Sonntag in der Schweiz ein.

Am Mittwoch werden im Vuskovic-Prozess Zeugen angehört

Nach der wissenschaftlichen Schlacht, die am Eröffnungstag in Lausanne im Vordergrund stand, werden am Mittwoch Zeugen aussagen. Erneut beginnt der Prozess um 9 Uhr. HSV-Mediziner Dr. Wolfgang Schillings soll dann genauso Auskunft geben wie Dr. Keith Ashcroft. Der britische Psychologe führte Anfang 2022 einen Lügendetektor-Test mit Vuskovic durch. Ob das Gericht um Chairman Hilliger diese Analyse als Beweismittel anerkennt, ist allerdings noch offen. Grundsätzlich soll das richterliche Trio am Eröffnungstag einen souveränen Eindruck vermittelt haben und – das macht aus Vuskovic‘ Sicht Hoffnung – auch offen für die wissenschaftlichen Begründungen der für den Fußballer aussagenden Gutachter gewesen sein.

Das CAS-Gebäude in Lausanne. Im dritten Stock steigt der Vuskovic-Prozess. MOPO/Simon Braasch Das CAS-Gebäude in Lausanne. Im dritten Stock steigt der Vuskovic-Prozess.

So oder so wird der Abwehrspieler noch mehrere Wochen auf den Richterspruch warten müssen. Eine Verkündung Ende Juni oder erst im Juli gilt als realistisch. Wird Vuskovic freigesprochen, wäre er sofort wieder spielberechtigt. Allerdings wird man ihm nach mittlerweile eineinhalb Jahren, in denen er sich lediglich mit Einzeltraining fit halten durfte, eine mutmaßlich erhebliche Eingewöhnungszeit bei der Rückkehr ins Mannschaftstraining zugestehen müssen.

Für WADA und NADA steht in Lausanne eine Menge auf dem Spiel

Auch für die WADA und NADA, die ihrerseits das DFB-Urteil anfechten und eine Vierjahressperre erwirken wollen, steht einiges auf dem Spiel. Insbesondere das von ihnen durchgeführte Sar-Page-Verfahren, in dem Spuren des leistungsfördernden Hormons Erythropoetin nachgewiesen werden können, wird mehr und mehr kritisch beäugt. Bei diesem Verfahren wird anhand von Bildern entschieden, ob ein positives oder negatives Ergebnis vorliegt. WADA und NADA verteidigten am Dienstag ihr System.

Vom HSV sind Sportvorstand Jonas Boldt (hinten) und Justiziar Philipp Winter in Lausanne dabei. MOPO/Simon Braasch Vom HSV sind Sportvorstand Jonas Boldt (hinten) und Justiziar Philipp Winter in Lausanne dabei.

Fritz Sörgel, einer der führenden deutschen Doping-Experten, erhofft sich von dem Prozess jedoch eine Reform. Der 74-Jährige ist ein klarer Befürworter der Massenspektroskopie, die klar definierte Messwerte liefert. Sörgel weiß allerdings: „Es gäbe zunächst nur wenige Labore, die das zuverlässig durchführen könnten. Aber wen interessiert das. Es geht in erster Linie um Menschen, um Sportler, es geht um Lebensschicksale und nicht um die Existenz eines Labors.“

Doping-Experte Sörgel glaubt an einen Freispruch für HSV-Profi Vuskovic

Im Gespräch mit der MOPO machte der in Nürnberg lebende Pharmakologe Vuskovic Hoffnung und erklärte: „Ich kann mir vorstellen, dass auch der CAS es so sieht und keine Vierjahressperre ausspricht. Dann wird der WADA-Gruppe, die für sich beansprucht, die EPO–Problematik zu beherrschen, von denen aber keiner ausreichend Expertise im Bereich der Massenspektroskopie auf höchstem wissenschaftlichem Niveau hat, endlich mal Dampf gemacht.“

Der zweite Prozesstag in Lausanne dürfte am Mittwoch den Weg weisen. Vuskovic‘ großer Wunsch: Nicht nur am Palais de Beaulieu sollen die Türen für ihn künftig wieder weit geöffnet sein – sondern auch bezogen auf seine einst so hoffnungsvolle Karriere.