14 lange Monate musste Mario Vuskovic warten, um seine neue Chance auf einen Freispruch zu erhalten. In der kommenden Woche ist es endlich soweit: Nachdem der des EPO-Dopings beschuldigte HSV-Profi im Frühjahr 2023 vom DFB-Sportgericht für zwei Jahre gesperrt wurde, wird der Fall am Dienstag und Mittwoch vor dem Internationalen Sportgerichtshof (CAS) in Lausanne neu aufgerollt. Eine Angelegenheit, die nicht nur den HSV in ihren Bann zieht, sondern europaweit für Interesse sorgt. Es geht nicht nur um Vuskovic’ Zukunft als Fußballer, sondern auch um jede Menge Geld. Mehrere Millionen Euro stehen in Lausanne auf dem Spiel. Die MOPO fasst die wichtigsten Fakten vor dem Prozess zusammen.

Noch bevor der Showdown beginnt, wird Rauch über Lausanne aufsteigen, so sehr dürften die Köpfe qualmen. Der Sonntag war der Tag der großen Ankunft in der rund 140.000 Einwohner zählenden Stadt, neben Vuskovic sind auch seine Anwälte sowie Gutachter eingeschwebt. Insgesamt zehn Zimmer reservierte die Familie des HSV-Profis für sich und ihren Tross, den kompletten Montag über wollen die Juristen nun gemeinsam und final darüber beraten, wie sie einen Freispruch für den HSV-Verteidiger erwirken möchten. Denn von dem in Lausanne zu fällenden Urteil hängt aller Voraussicht nach Vuskovic’ Karriere ab.

HSV-Profi Vuskovic: Freispruch oder vier Jahre Sperre

Null oder vier, so lautet die Losung. Entweder wird Vuskovic freigesprochen oder aber für vier Jahre gesperrt. Da er einen Teil seiner Sperre bereits hinter sich hat, dürfte er dann bis November 2026 keinen Fußball spielen. Einen faulen Kompromiss, wie ihn das DFB-Sportgericht im Frühjahr 2023 mit seiner Zwei-Jahres-Sperre herbeiführen wollte, kann und wird es nicht geben, er entsprach auch nicht den geltenden Vorgaben im Falle von Dopingsperren. Genau das ist der Grund, warum nicht nur der Fußballer Berufung einlegt, sondern auch die Welt-Anti-Doping-Agentur (WADA) und ihr deutscher Ableger (NADA).

Klar ist: Es geht nicht nur um Vuskovic' Zukunft als Fußballer, sondern auch um jede Menge Geld. Mehrere Millionen Euro stehen in Lausanne auf dem Spiel.

Ablauf: Die Verhandlungen beginnen am Dienstag und Mittwoch um 9 Uhr und sollen möglichst bis zum frühen Abend enden. Drei Richter haben den Vorsitz.

Nach den Prozesstagen in Frankfurt stand HSV-Sportvorstand Jonas Boldt Vuskovic’ verzweifelter Mutter Sanja zur Seite. WITTERS Nach den Prozesstagen in Frankfurt stand HSV-Sportvorstand Jonas Boldt Vuskovic’ verzweifelter Mutter Sanja zur Seite.

Unterstützung: Vuskovic hat seine Mutter Sanja und Berater Damir Smoljan dabei. Ob ein Dolmetscher den auf Englisch abzuhaltenden Prozess für den Fußballer übersetzt, ist noch offen. Vom HSV werden Sportvorstand Jonas Boldt und Anwalt Philipp Winter anwesend sein.

Taktik: Vuskovic’ Anwaltsteam, das aus Joachim Rain (Kanzlei Schickhardt), dem US-Star-Juristen Paul Greene und dem Kroaten Tomislav Kasalo besteht, dürfte vor allem zwei EPO-Fälle aus der Vergangenheit als Werkzeug nutzen wollen. 2016 war der tschechische Triathlet Wojtek Sommer falsch-positiv auf EPO getestet worden. Und: Im Vorjahr führte die CAS-Verhandlung zum Freispruch des australischen 800-Meter-Läufers Peter Bol, der von Greene vertreten wurde. Entsprechend soll der US-Anwalt in Lausanne auch als Speerspitze und Hauptwortführer auftreten.

Der CAS-erfahrene US-Staranwalt Paul Greene soll für Vuskovic in Lausanne zum großen Trumpf werden. hfr Der CAS-erfahrene US-Staranwalt Paul Greene soll für Vuskovic in Lausanne zum großen Trumpf werden.

Urteil: Erneut wird Geduld gefragt sein. Mit einem Urteilsspruch dürfte frühestens Ende Juni oder im Laufe des Julis zu rechnen sein. Sollte Vuskovic freigesprochen werden, würde er im besten Fall in der Sommer-Vorbereitung wieder mit dem HSV trainieren können, eventuell aber auch erst später.

HSV und Vuskovic könnten Schadenersatz fordern

Folgen: Im Falle eines Freispruchs ist mit Schadenersatzforderungen von Seiten Vuskovic’ und des HSV (zahlt seinem Spieler weiterhin Gehalt) an die NADA zu rechnen. Horst Kletke, Jurist und Top-Experte für Fußball-Recht, sagte der MOPO: „Der Spieler kann in jedem Fall solche Ansprüche stellen. Auch der HSV hat einen erheblichen Schaden erlitten.“

Während Vuskovic unter anderem auf entgangene Prämien klagen könnte, stellen sich HSV-Ansprüche allerdings komplexer dar. „Der Schaden ist ja immateriell“, weiß Kletke und wirft Fragen auf: „Was ist es wert, dass der Spieler nicht spielen konnte? Hat der Verein deshalb Punkte verloren? Ist der HSV aus diesem Grunde nicht aufgestiegen? Der Anspruch wäre da, aber nicht leicht durchzusetzen.“

Horst Kletke, Jurist und Top-Experte für Fußball-Recht, glaubt an eine gute Chance auf einen Freispruch. IMAGO/Funke Foto Services Horst Kletke, Jurist und Top-Experte für Fußball-Recht, glaubt an eine gute Chance auf einen Freispruch.

Auch die Frage, ob der HSV die während der Sperre gezahlten Gehälter von der NADA zurückfordern könne, steht im Raum. „Möglich ist das“, weiß Kletke. „Aber dann würde die Gegenseite sicher darauf plädieren, dass der Verein freiwillig gezahlt hat.“ Denn der HSV verzichtete trotz Vuskovic’ Sperre auf sein Recht, die Zahlungen einzustellen, stärkte seinem Spieler stattdessen demonstrativ den Rücken.

So oder so gelten Schadenersatz-Forderungen in Millionenhöhe als sicher. Allein alle Prozesskosten liegen nach MOPO-Infos im mittleren sechsstelligen Bereich.

Offen bleibt, ob Vuskovic, dessen Jahresgehalt auf etwa eine halbe Million Euro geschätzt wird, seine seit Ende 2022 empfangenen Gehälter im Falle einer Verurteilung an den HSV zurückzahlen müsste. Aus moralischen Gründen würde der Verein davon Abstand nehmen wollen, da er weiterhin von Vuskovic’ Unschuld überzeugt ist. „Der menschliche Aspekt ist das eine“, weiß Kletke. „Aber der HSV ist eine AG. Der Vorstand muss genau prüfen, wie er mit der Angelegenheit umgeht. Das ist keine leichte Frage, die da auf den HSV zukommen würde, dieses Thema kann nicht mit einer Handbewegung vom Tisch gewischt werden.“

Ausgang des Vuskovic-Prozesses scheint völlig offen

Ausblick: Die MOPO sprach mit mehreren unabhängigen Experten darüber, was sie von dem Prozess erwarten. Doping-Experte Fritz Sörgel erhofft sich eine Signalwirkung. „Mir geht es darum, dass das EPO-Analyseverfahren endlich geändert wird“, so der 74-Jährige. „Auch deshalb würde ich mir beim CAS eine ergebnisoffene Diskussion wünschen. Da spielen dann aber auch die Interessen der Labore eine Rolle und die werden sich verteidigen.“

Doping-Experte Fritz Sörgel hofft auf eine grundlegende Änderung des EPO-Analyseverfahrens. picture alliance / dpa | Daniel Karmann Doping-Experte Fritz Sörgel hofft auf eine grundlegende Änderung des EPO-Analyseverfahrens.

Bei der NADA und WADA wird das SAR-Page-Verfahren angewandt, bei dem dann anhand von Bildern der Nachweis von EPO-Doping erbracht wird. Sörgel ist Befürworter der aufwendigeren Massenspektroskopie und weiß: „Da gäbe es in Bezug auf die Labore, die das zuverlässig durchführen könnten, zunächst nur wenige. Aber es geht in erster Linie um Menschen, um Sportler, es geht um Lebensschicksale und nicht um die Existenz eines Labors. Ich sehe gerne beide Seiten, die menschliche und labortechnische. Ich kann mir vorstellen, dass das auch der CAS so sieht und keine Vierjahressperre ausspricht.“

Hajo Seppelt glaubt nicht an Sieg von HSV-Profi Vuskovic

Eine andere Meinung vertritt Hajo Seppelt (61). Der mit 35 großen Preisen dekorierte ARD-Doping-Experte setzt sich kritisch mit der Vorgehensweise der Vuskovic-Seite und des HSV auseinander. „Was hier aufgefahren wird, stammt aus dem typischen Repertoire-Kasten von Anwälten“, sagte er der MOPO. „Dazu gesellt sich ein Sportverein, der sich ohne Expertise und genaue Kenntnis der Sachlage eilfertig auf die Seite eines Athleten gestellt hat. Verantwortungsvolle Herangehensweise würde Zurückhaltung erfordern, weder Voreingenommenheit noch Vorverurteilung. Und zu behaupten, der EPO-Test sei generell nicht valide oder zuverlässig, greift viel zu kurz und lenkt vom spezifischen Fall ab. Die Strategien der Vuskovic-Seite sind ziemlich durchsichtig. Doch dass Anwälte es so versuchen, ist ihr gutes Recht.“ Seppelts Ausblick: „Welche Seite die besseren Karten haben wird, kann ich nicht wirklich einschätzen. Zum jetzigen Stand würde ich dazu tendieren, dass es nicht leicht für Mario Vuskovic werden wird.“

Der renommierte ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt setzt sich kritisch mit den Forderungen der Vuskovic-Seite auseinander. picture alliance/dpa | Bernd Weissbrod Der renommierte ARD-Doping-Experte Hajo Seppelt setzt sich kritisch mit den Forderungen der Vuskovic-Seite auseinander.

Kletke hingegen setzt auf ein gutes Ende für den 22-Jährigen: „Ich bleibe dabei, dass es einen Freispruch geben sollte. Aus meiner Sicht ist es weiter so, dass es eine unerledigte Beweisaufnahme gibt. Man hätte tiefer in die Prüfung einsteigen müssen. Mal sehen, wie der CAS das sieht.“

Ab Dienstagvormittag wird es Antworten geben. Dann beginnt der Showdown in Lausanne, der für strahlende Gesichter oder erneute Tränen sorgen wird.