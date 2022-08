Bester HSV-Profi gegen Heidenheim: Kapitän Schonlau findet zurück in die Spur

Das Lob und die Schulterklopfer kamen nach dem Spiel von allen Seiten. HSV-Kapitän Sebastian Schonlau war nach dem 1:0-Sieg gegen Heidenheim ein gefragter Mann. Im Verbund mit Mario Vuskovic (20) hatte Schonlau gegen den FCH so ziemlich alles weggeräumt, was ihm in den Weg kam – und sich so nachträglich selbst ein Geschenk zum 28. Geburtstag gemacht, den er am Tag vor dem Spiel gefeiert hatte. „Wenn man zu Null spielt, freut uns das Abwehrspieler natürlich“, sagte Schonlau nach dem Spiel.

Der Innenverteidiger, da waren sich nach der Partie viele einig, war der beste Hamburger auf dem Platz. Mit Sonder- oder gar Eigenlob kann Schonlau von Natur aus wenig anfangen, die Leistung vom Samstag aber dürfte Selbstvertrauen geben. In den Vorwochen hatte der ehemalige Paderborner einen ungewohnt fahrigen Eindruck gemacht.

HSV: Sebastian Schonlau überzeugt gegen Heidenheim

Gegen Heidenheim bildeten Schonlau und Vuskovic wieder das Block-Bollwerk, das in der letzten Saison maßgeblich für die besten Defensive der Liga war. „Sie waren beide sehr gut“, lobte Keeper Daniel Heuer Fernandes (29) seine Vorderleute, wollte das Lob aber nicht auf die Innenverteidiger beschränken. „Es ist ein Verdienst der Kette und der Sechser.“

Der HSV-Riegel hielt das hochgelobte Heidenheim in Schach, nennenswerte Torchancen hatten die Gäste über die komplette Spielzeit kaum. Etwas störte Schonlau dann aber doch. 2:15 Eckbälle hatte der HSV gegen sich, ein paar zu viel für den Geschmack des Käpt‘ns.

Dass die Gäste daraus aber keinerlei Profit schlugen, sprach dann schon eher für Schonlau und seine Kollegen. „Standards sind genau ihr Steckenpferd“, sagte Schonlau. „Da kannst du hinterfragen, warum wir so viele zulassen. Aber: Es ist passiert und wir haben es verteidigt – das zählt.“ Da wollte dem Kapitän keiner widersprechen.