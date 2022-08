Besteht seit 1981: Die kuriose HSV-Serie gegen Darmstadt

Insgesamt 18 Pflichtspiele hat es bislang zwischen dem HSV und Darmstadt gegeben. Torlos endete keine Partie. Gerade in den acht Duellen in der Zweiten Liga gab es immer wieder reichlich Treffer – wie zuletzt auch Anfang des Jahres beim 5:0 der Hamburger in Darmstadt. Kurios: Einen Heimsieg hat es bei dieser Paarung seit über 40 Jahren nicht mehr gegeben.

Es ist eine ziemlich verrückte Heimfluch-Serie, die da zwischen den Hamburgern und Darmstadt läuft. In den vergangenen 14 Begegnungen beider Teams konnte nie die Heimmannschaft gewinnen.

Seit 14 Spielen konnte keine Heimmannschaft diese Begegnung mehr gewinnen

Den letzten HSV-Sieg im Volkspark gegen Darmstadt gab es im November 1981. Die Lilien wurden mit 6:1 vom Platz gefegt. Nach Toren von Jimmy Hartwig, Felix Magath, Horst Hrubesch, Jürgen Milewski und Ditmar Jakobs stand es schon nach 45 Minuten 5:0.

Es war damals mit die beste HSV-Zeit. Die jüngste Vergangenheit sieht komplett anders aus. Darmstadt ist seit mittlerweile sechs Gastspielen im Volkspark ungeschlagen, holte vier Siege und zwei Remis. Kann der HSV diesen Heimfluch am Freitag (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) stoppen?