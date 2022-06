Bericht: Bayern zahlt Ex-HSV-Talent Arp Millionen-Abfindung

Langsam kommt Schwung in die Nummer. Fiete Arp will den FC Bayern verlassen und sich erneut Holstein Kiel anschließen. Bei den „Störchen“ verbrachte der 22-Jährige schon die abgelaufene Spielzeit, kam auf 24 Zweitligaeinsätze, traf immerhin zweimal. Anfang der Woche stieg Arp überraschend mit den Kielern in die Vorbereitung ein (MOPO berichtete), im Hintergrund arbeitete Kiel an einer festen Verpflichtung. Die scheint nun näher denn je – dank einer XXL-Abfindung.

Drei Millionen Euro, so berichtet es die „Bild“, sind die Bayern bereit, Arp als Abfindung zu zahlen, um seinen Vertrag (bis 2023 gültig) aufzulösen. Es wäre das Ende eines beispiellosen Missverständnisses. 2019 wechselte der Gewinner der goldenen Fritz-Walter-Medaille 2017 vom HSV zu den Münchnern, schaffte dort aber nie den Sprung zu den Profis. Arp bestritt keinen einzigen Ligaeinsatz für die Bayern, kam nur für die Zweitvertretung in der dritten Liga zum Einsatz, mit der er erst Meister wurde und im Jahr danach abstieg.

Es folgte der Schritt nach Kiel – offenbar ein längerfristiger. In Kürze soll Arp bei Holstein einen neuen Vertrag unterzeichnen. Eine Rückkehr nach München wird es nicht mehr geben. Dafür kassiert der Stürmer jetzt eine ganze Menge Handgeld als Mitgift – verzichtet aber gleichzeitig auf Gehalt, bis zu fünf Millionen strich er an der Säbener Straße pro Saison ein. In Kiel wird Arp in völlig andere finanzielle Sphären kommen. Das nimmt der Bad Segeberger in Kauf, um weiterhin regelmäßig auf dem Platz zu stehen.