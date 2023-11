EM-Tickets: Profitiert ein HSV-Profi von einer Spiel-Absage?

Mit László Bénes (Slowakei), Andras Nemeth (Ungarn), Dennis Hadzikadunic (Bosnien-Herzegowina), William Mikelbrencis (Frankreich, U20), Valon Zumberi (Kosovo, U21), Nicolas Oliveira (DFB, U20) und Bilal Yalcinkaya (DFB, U17-WM) sind sieben HSV-Spieler in dieser Länderspielpause mit ihren Nationalteams unterwegs. Zwei Hamburger wollen mit einem EM-Ticket in der Tasche zurückkommen. Einer muss dafür womöglich gar nicht spielen.

Bénes fehlt mit der Slowakei noch ein Sieg, um sich endgültig für die EM im kommenden Jahr in Deutschland zu qualifizieren. Am Donnerstag heißt der Gegner zunächst Island, am Sonntag geht es dann nach Bosnien-Herzegowina.

Noch besser ist die Ausgangslage für Nemeth und Ungarn. In den verbleibenden zwei EM-Quali-Spielen am Donnerstag in Bulgarien und am Sonntag gegen Montenegro würde schon ein Punkt für das EM-Ticket reichen. Das Spiel in Bulgarien kann womöglich nicht stattfinden. Da das Stadion in Plowdiw gerade umgebaut wird. Bei einer Absage würde die Partie mit 3:0 für Ungarn gewertet werden.