Bénes-Deal auf der Zielgeraden: Gladbach-Profi schon heute beim HSV?

Es war am Rande des Trainingsauftakts am Montag das größte Tuschelthema im Volkspark: Wann kommt der nächste Neue zum HSV? Alles spricht dafür, dass Gladbachs László Bénes (24) der Mann sein wird, der die Fan-Herzen in Kürze höher schlagen lässt – vielleicht sogar schon am heutigen Dienstag. Weitere heiße Spuren des HSV führen derweil nach Belgien und Kroatien.

Die Nummer mit Bénes ist so gut wie klar. Gespräche von Seiten des HSV mit dem Slowaken und der Borussia sind so weit gediehen, dass HSV-Sportvorstand Jonas Boldt am Montag erklärte: „Ich kann sagen, dass es mehr als nur ein Gerücht ist.“ Bénes sei ein Spieler, „der sehr spannend ist und zu unserem Weg passen würde. Der Trainer kennt ihn ja auch bereits“.

Tim Walter, unter dem Bénes in der Rückserie der Saison 2018/19 in 15 Zweitligapartien für Holstein Kiel auflief, ist auch der Grund, warum der zentrale Mittelfeldmann zum HSV kommen möchte. Am Montagabend sickerte durch, dass Bénes sich bereits auf den Weg nach Hamburg gemacht haben soll, am heutigen Dienstag würde der Medizincheck folgen.

Kann der HSV Gladbachs Bénes leihen oder kaufen?

Während die Gladbacher Bénes eigentlich auch diesmal wieder nur verleihen wollten, deutet nun alles auf den vom HSV favorisierten Kauf hin. Realistisch ist eine Ablöse von bis zu zwei Millionen Euro.

Und ansonsten? Weiterhin zum HSV kommen soll Dresdens Angreifer Ransford Königsdörffer, die Verhandlungen mit dem Zweitliga-Absteiger (fordert eine Ablöse von einer Million Euro) ziehen sich. Verbrieft ist auch das Interesse des HSV am französisch-ivorischen Linksaußen Jean-Luc Dompé (26), der beim belgischen Erstligisten Zulte Waregem spielt. Für diese Position kommt auch der bei Hajduk Split spielende Emir Sahiti (23) in Frage.