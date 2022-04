Bekommt HSV-Torjäger Glatzel noch eine Krone?

Auf Robert Glatzel ist weiterhin Verlass. Auch bei der Pokalpleite gegen Freiburg (1:3) traf der 28-Jährige wieder, schraubte sein Pflichtspieltorkonto auf starke 23. Allein im DFB-Pokal traf der Stürmer fünfmal – und ist damit der Top-Torschütze des Wettbewerbes.

Gut möglich, dass sich Glatzel am Ende sogar Torschützenkönig nennen darf. Vorausgesetzt, dass Freiburgs Vincenzo Grifo (29), der aktuell bei vier Treffern steht, und Leipzigs Christopher Nkunku (24/drei Tore) im Finale nicht noch einen drauf setzen. Glatzel wäre der erste Spieler seit Sahr Senesie (36) 2009/10, der als Spieler eines Nicht-Bundesligateams Torschützenkönig würde.

So oder so, die imaginäre Torjäger-Krone, sie ist am Ende nur eine schöne Randnotiz. Für Glatzel steht das Spiel in Regensburg an erster Stelle – und der nächste Ligatreffer.