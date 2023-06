Beiersdorfer schwärmt von Leihgabe Beleme – HSV-Keeper trainiert schon bei neuem Klub

Während die HSV-Profis am Mittwoch zu ihren Gesundheits- und Bewegungstests antraten, machten zwei Talente den Abflug auf Zeit. Daouda Beleme (22) wechselt ein Jahr auf Leihbasis zu Drittligist Ingolstadt – und könnte es schon bald mit Leo Oppermann (21) zu tun bekommen. Der Keeper steht vor der Leihe nach Bielefeld.

Ex-HSV-Boss Dietmar Beiersdorfer freut sich auf Beleme, der in der Vorwoche einen Profivertrag beim HSV unterschrieb und nun Spielpraxis sammeln soll. „Daouda hat in der letzten Saison der Regionalliga Torinstinkt und Schnelligkeit mehr als nur unter Beweis gestellt“, schwärmt Beiersdorfer. 17 Mal traf Beleme in 28 Spielen für die U21 des HSV.

Beleme nach Ingolstadt verliehen, Oppermann zu Bielefeld

Didi holt Dao. Und auch Oppermann soll in die Dritte Liga verliehen werden. In Bielefeld herrscht Keeper-Chaos, die Arminia sucht noch einen weiteren Schlussmann.

Wir haben einen Trainingsgast:

Leo Oppermann (rechts im Bild) ist heute bei uns im Training im Tor.

Außerdem trainieren Jonah Busse (2.v.r., U19) und Artem Zaloha (2.v.l., U17) gemeinsam mit unserem neuen Torwarttrainer Steffen Süßner.#immerdabei pic.twitter.com/785De1t8zv — DSC Arminia Bielefeld (@arminia) June 28, 2023

Stand jetzt wäre Oppermann, der am Mittwoch beim Training überzeugte, sogar die Nummer eins. Dabei bleibt es aber wohl nicht.