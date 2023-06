Bei HSV-Abschied: Montero hat einen großen Wunsch

Nicht nur Sonny Kittel verabschiedete sich am Mittwoch via Instagram vom HSV, auch Javi Montero zog nun offiziell einen Schlussstrich unter seine Zeit in Hamburg.

Der Spanier kehrt nach seiner rund fünf Monate langen Leihe zu Besiktas Istanbul zurück, versprach dem HSV aber: „Von nun an habt ihr einen Fan mehr, der euch in der Ferne zujubelt.”

Monteros Gastspiel beim HSV bleibt eines, das unter keinem guten Stern stand. Als Vertreter des gesperrten Mario Vuskovic verpflichtet, blieb der 24-Jährige zumeist Ersatz, kassierte in seinen ersten drei Spielen gleich zwei Gelb-Rote-Karten. Dennoch stellt er klar: „Auch wenn es nur kurz war, habe ich es sehr genossen, hier zu spielen. Ich nehme tolle Erinnerungen mit aber leider auch die Enttäuschung, den so ersehnten Aufstieg nicht geschafft zu haben.” Dem HSV wünscht Montero, „dass ihr bald wieder dort sein werdet, wo ihr hingehört”.

Statt Montero, der geht, verpflichtete der HSV bereits Bielefelds Guilherme Ramos, ein weiterer Innenverteidiger soll folgen. Spekuliert wurde zuletzt über Saba Sazonov (Dynamo Moskau).