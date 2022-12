Bei Katar-WM: HSV-Knipser Glatzel hat einen Nebenjob

Während die meisten Profis in der Winterpause wohl froh sein dürften, wenn sie mal ein paar Tage nicht an Fußball denken müssen, hat sich HSV-Knipser Robert Glatzel in einem Nebenjob probiert.

Beim WM-Gruppenspiel England gegen Wales (3:0) agierte der 28-Jährige für MagentaTV als Co-Kommentator von Markus Höhner (57), bewies dabei sogar Hellseherfähigkeiten. Glatzel sagte den Führungstreffer von Marcus Rashford in der 50. Minute per direktem Freistoß voraus.

HSV-Stürmer Glatzel als Fernsehkommentator

Glatzel kennt den englischen und walisischen Fußball, spielte zwischen 2019 und 2021 für Cardiff City 51-mal (zehn Tore) in Englands Unterhaus.

Ein weiterer Einsatz am Mikro ist vorerst nicht geplant – mit ein paar Tagen Verspätung geht es für Glatzel dann doch in den Urlaub. Nach einer bärenstarken Hinrunde mit elf Treffern in 17 Spielen ist der auch hochverdient.