Baumgart-Poker mit Glatzel: HSV-Torjäger heiß auf Startelfdebüt gegen Münster

Die Euphorie der ersten Saison-Erlebnisse ist verflogen, die kommenden Wochen stehen für den HSV unter dem Motto: Daheim gegen Münster (Samstag) und Regensburg (15. September) müssen zwingend Siege her, um die Aufstiegsambitionen früh zu untermauern. Eine wesentliche Rolle soll dabei Robert Glatzel zukommen – aber wann lässt Trainer Steffen Baumgart seinen genesenen Torjäger so richtig von der Leine?

Als Glatzel am frühen Samstagnachmittag den Volkspark verließ, um den Rest des Wochenendes zu genießen, hatte er schon eine knackige Einheit in den Beinen. Abermals trat der Angreifer mit mehreren Kollegen zum Spielersatztraining an, das jenen Spielern vorbehalten ist, die zuvor wenig oder gar nicht zum Einsatz kamen. Es könnte Glatzels letzte Einheit mit den Reservisten gewesen sein.

20 Minuten lang war er am Freitag beim 0:1 in Hannover zum Einsatz gekommen. Eine kleine Steigerung im Vergleich zum Pokalsieg in Meppen (7:1), als 15 Minuten Einsatzzeit auf Glatzels Uhr standen. Folgt nun am Samstag gegen Münster womöglich das Startelf-Debüt in dieser Saison?

HSV-Trainer Baumgart will Glatzel mehr Spielzeit geben

Baumgart stellte nach der Pleite in Hannover genau das in den Raum. „Er bekommt nächste Woche die Chance, entweder von Anfang an oder länger als in Hannover zu spielen“, erklärte der Trainer im Interview mit Sky.

So bieten sich zwei Möglichkeiten: Entweder beginnt Glatzel und könnte dann im Laufe des Spiels ersetzt werden. Oder er bleibt erst mal draußen, bekommt in der zweiten Hälfte aber mehr Einsatzzeit als zuletzt. Das würde zumindest den Gewohnheiten Baumgarts entsprechen, der nach Verletzungen viel Wert auf einen behutsamen Aufbau legt – es sei denn, die Personalnot ist zu groß.

Beginnt der HSV gegen Münster mit zwei Spitzen?

Nicht auszuschließen auch, dass Baumgart aus der jüngsten Torflauten-Not eine Tugend macht und gegen Münster mit zwei Spitzen beginnt. Dann wären neben Glatzel seine Sturm-Kollegen Ransford Königsdörffer und Davie Selke im Kampf um einen Startelfplatz im Rennen.

Baumgart wird sich in der kommenden Trainingswoche genau ansehen, welchen Eindruck Top-Torjäger Glatzel auf ihn macht. Spätestens nach der im Anschluss an die Münster-Partie beginnende Länderspielpause dürfte dann aber gegen Regensburg Glatzels Startelf-Stunde schlagen.