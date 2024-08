Am kommenden Freitag schließt in Deutschland der Transfermarkt. Im Volkspark werden bis dahin noch einige Aktivitäten auf dem Markt erwartet. Dabei wollen auch die Hamburger eine Rolle spielen. Das Team soll weiter verstärkt werden. So lautet der Wunsch. Im Visier der HSV-Bosse ist auch ein ehemaliger Nationalspieler.

Mit Bakery Jatta und Jean-Luc Dompé muss der HSV aktuell auf zwei Außenbahnstürmer verzichten. Das Fehlen der beiden war zuletzt bei der 0:1-Niederlage in Hannover mehr als deutlich spürbar. Da sich an der Situation so schnell nichts ändern wird, soll im Transferendspurt eine Alternative verpflichtet werden.