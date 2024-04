Baumgart plant Glatzel als Joker ein: Kann der HSV-Torjäger das?

Beim 1:1 in Fürth und dem 2:1-Erfolg gegen Kaiserslautern gab es für Robert Glatzel zuletzt nur die Zuschauerrolle beim HSV. Der Top-Stürmer hatte sich zunächst eine Oberschenkelverletzung zugezogen und war dann auch noch erkältet. Nun ist er wieder fit, darf aber trotzdem nicht sofort wieder ran.

Nach zwei Wochen Zwangspause meldete sich Glatzel am Freitag zurück im Mannschaftstraining beim HSV. Der Angreifer absolvierte die komplette Einheit im Volkspark ohne Probleme und kann ab sofort auch in den Spielen wieder eingesetzt werden.

Steffen Baumgart tritt mit Blick auf das Gastspiel am Sonntag beim 1. FC Magdeburg (13.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) allerdings auf die Bremse. „Er könnte starten, er wird aber nicht starten, weil ich jemand bin, der klare Prinzipien hat“, so der HSV-Trainer.

Németh startet in Magdeburg, Glatzel-Comeback auf der Bank

Baumgart will bei Glatzel auf keinen Fall ein Risiko eingehen. Deswegen wird er in Magdeburg wie in den zurückliegenden beiden Spielen erneut auf András Németh im HSV-Sturm setzen und dem in dieser Saison bislang noch torlosen Ungarn eine weitere Chance geben. Glatzel soll zwar im Kader sein und ist laut Baumgart auch ein „klarer Kandidat“ für eine Einwechslung. Mehr aber nicht. Der HSV-Trainer: „Wir haben schon am Anfang der Woche besprochen, wie wir uns das vorstellen.“

Für den HSV hat Glatzel noch kein Joker-Tor erzielt

Wie viele Einsatzminuten Glatzel am Ende in Magdeburg bekommen wird, hängt letztlich vom Spielverkauf ab. Klar ist, die Joker-Rolle ist für den Angreifer beim HSV eher ungewöhnlich. Nur bei vier seiner bislang 107 Spielen für den HSV stand Glatzel nicht in der Startelf. Ein Joker-Tor hat er für den HSV als Einwechselspieler noch nicht erzielt. Dass er allerdings auch in dieser Rolle durchaus erfolgreich sein kann, hat der Stürmer bei seinen vorherigen Stationen schon bewiesen.

Insgesamt 104 Tore hat Glatzel bislang als Profi für den HSV, Mainz, Heidenheim, Kaiserslautern und Cardiff erzielt. Immerhin auch neun Treffer als Joker gehören dazu. Fast alles waren entscheidende Tore. Und auch ein Doppelpack war schon dabei.

Mit Blick auf den Sonntag ist also vieles möglich – auch wenn Glatzel zunächst nur auf der Bank sitzen wird.