Baumgart mit Quäl-Ansage vor HSV-Trainingslager – drei Testspiele fix

Seit gut zwei Wochen befindet sich der HSV in der Vorbereitung auf die neue Zweitliga-Saison. Viel Freizeit hat es dabei für die Spieler bislang nicht gegeben. Das wird sich jetzt auch nicht ändern. Ganz im Gegenteil. Im anstehenden Österreich-Trainingslager will Coach Steffen Baumgart die Zügel weiter anziehen. Er kündigt bereits ein Quäl-Programm an.

Am Sonntag hatten die Profis etwas Zeit zum Durchpusten. Nach dem Testspiel-Doppelpack in Drochtersen (5:1) und Lübeck (5:2) gab es für die Mannschaft einen freien Tag. Es war erst der zweite im Laufe der Vorbereitung. Bis zur nächsten Auszeit wird es länger dauern.

Am Montag wurde im Volkspark wieder trainiert. Am Dienstag macht sich der HSV dann auf den Weg nach Österreich. In Bramberg (Bezirk Zell am See) wartet vom 16. bis zum 25. Juli das zweite Trainingslager des Sommers. Übernachtet wird im „Das Bramberg“ – eine Apartment-Anlage mit viel Wellness und Luxus. Viel Zeit zum Entspannen beim Blick auf die Alpen werden die Spieler aber wohl kaum haben. Sie werden vor allem auf der Sportanlage der Turn- und Sportunion Bramberg trainieren.

Baumgart ist mit der Athletik seiner Profis zufrieden

Auf die Frage, wo nun die Schwerpunkte beim Österreich-Trainingslager liegen werden, gab es von Baumgart eine kurze, aber klare Antwort. „Hohe Intensität“, sagte der HSV-Coach, der betonte, dass alle Spieler in der Sommerpause gut gearbeitet hätten und entsprechend auch mit einer passenden Athletik in die Vorbereitung gestartet sind. „Der nächste Schritt wird sein, dass wir die Intensität weiter hochfahren, um dann auch in der Liga mit sehr hohen Intensitäten agieren zu können“, so Baumgart.

Drei HSV-Testspiele gibt es in Österreich

Klingt nach viel Arbeit für die Profis im Trainingslager. Neben den Einheiten auf und abseits des Platzes wird es in Österreich zudem drei Testspiele geben. Am 20. Juli geht es gegen den französischen Erstligisten FC Nantes, einen Tag später kommt es zum Duell gegen den englischen Zweitligisten Cardiff City. Am 25. Juli testen die Hamburger gegen Aris Limassol (Zypern).

Stück für Stück sollen in Österreich auch die zuletzt noch angeschlagenen Spieler wie Robert Glatzel, András Németh oder Davie Selke wieder in das Mannschaftstraining einsteigen.