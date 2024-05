Baumgart bleibt! Das steckte hinter dem Instagram-Wirbel um den HSV-Coach

Es war nicht der einzige Lacher, den Stefan Kuntz bei seiner Vorstellungs-Pressekonferenz auslöste. Als die Fragerunde nach knapp 39 Minuten eigentlich schon beendet war, folgte aber noch einer. „Steffen“, sagte der neue Sportvorstand, „folgt mir wieder.“ Gemeint war Steffen Baumgart, dessen HSV-Zukunft auch wegen eines Klicks auf Instagram unklar erschien – bis Kuntz am Donnerstagmittag den entscheidenden Satz sagte.

Und so lautete er: „Ja, wir machen mit Steffen Baumgart weiter.“ Es war die zentrale Botschaft: Der Trainer bleibt. Auch wenn findigen Social-Media-Usern am Dienstagabend, wenige Stunden nach der Entlassung Jonas Boldts, aufgefallen war, dass Baumgart plötzlich Kuntz, seinem neuen Chef, auf Instagram entfolgt war. Dazu muss man wissen: Baumgart hat die Instagram-App nicht einmal auf seinem Handy. Und seinen Account mit 129.000 Followern pflegt eine seiner zwei Töchter. Dem Wirbel folgte nun: volle Rückendeckung. Von Kuntz. Für Baumgart.

Steffen Baumgart soll auch unter Kuntz HSV-Coach bleiben

„Steffen hat noch keine Chance gehabt, hier eine Vorbereitung zu machen“, erklärte Kuntz sein Bekenntnis. „Noch keine Chance, seine Vorstellungen bei Transfers zu äußern.“ Das darf der Coach jetzt – und hat es in einem vierstündigen Gespräch mit Kuntz am Mittwochabend auch schon getan. „Ich empfand es nicht als HSV-like, den Trainer infrage zu stellen“, sagte der neue Sportvorstand. Vor allem, weil ihm die im Volkspark implementierte Kontinuität, auch auf dem Trainer-Stuhl, in jüngerer Vergangenheit aus der Ferne „echt imponiert“ habe.

Das könnte Sie auch interessieren: Aufstieg erst 2026 Pflicht: Kuntz bekommt Zeit und trifft erste Entscheidungen

Kuntz will sie nun fortsetzen, mit demselben Coach – auch wenn er einem Instagram-Account noch nicht folgt: dem von Baumgart.