Aytekin pfeift St. Pauli gegen den HSV: So lief sein letztes Derby

Das hat er nun davon! Deniz Aytekin ist seit dem Abgang von Manuel Gräfe Deutschlands bester Schiedsrichter – und wird überall eingesetzt, wo es zu brennen droht. So wie nun am Freitagabend, wenn er das Derby am Millerntor pfeifen wird.

Zuletzt hatte der 44-Jährige noch den Erstliga-Hit zwischen Dortmund und dem FC Bayern (2:2) geleitet und war wegen einiger Entscheidungen in die Kritik geraten.

Bei seinem letzten Derby: Aytekin zeigte Leibold Rot

Das Gute am gebürtigen Nürnberger: Er kommt seinem Job so unaufgeregt, kommunikativ und souverän nach, dass man ihm Fehler nachsehen kann.

Das könnte Sie auch interessieren: Sohn von HSV-Derbyheld Nando mischt Champions League auf

Explizit nicht in diese Kategorie fällt der Platzverweis für Tim Leibold, den Aytekin beim 1:0 St. Paulis gegen den HSV im März 2021 ausgesprochen hatte. Auch wenn St. Paulis Guido Burgstaller später zugab, Leibolds Tätlichkeit provoziert zu haben.