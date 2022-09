Auswärts-Giganten! Welche Rolle die HSV-Fans dabei spielen

Mit dem 3:2 in Kiel feierte der HSV seinen neunten Auswärtssieg in Folge (Liga, Pokal, Relegation). In Liga zwei gewannen die Hamburger die vergangenen sieben Gastspiele. Das hat zuvor nur Bielefeld (2019) geschafft. Im Volkspark gab es hingegen in dieser Saison in vier Spielen schon zwei Pleiten. In der Heimtabelle ist der HSV nur Zwölfter.

Warum läuft es auswärts so grandios? „Wir treten auswärts eigentlich genauso auf wie zu Hause. Vielleicht haben wir auswärts aktuell ein bisschen mehr Matchglück“, meint Moritz Heyer. Sportvorstand Jonas Boldt hat einen anderen Ansatz.

HSV zeigt bei Holstein Kiel seine Auswärts-Stärke

Zum einen lobt er die „unfassbar, verrückte Unterstützung“ der vielen Auswärtsfahrer beim HSV, zum anderen betont er, dass die Gegner im Volkspark meist vor allem auf die Defensive setzen, nicht mitspielen wollen. Das sei auswärts anders und helfe Hamburg.

„Ich glaube, dass es tendenziell einfacher ist, Lösungen zu finden, wenn eine Mannschaft mitspielen möchte und nicht zu defensiv eingestellt ist“, so Boldt, der jedoch auch betont, dass man beim HSV nicht von einer Heimschwäche sprechen könne. Die besseren Ergebnisse gab es trotzdem zuletzt auswärts.