Tränen in Hamburg: Der HSV hat das Rückspiel in der Aufstiegs-Relegation gegen Hertha BSC mit 0:2 (0:1) verloren und die Rückkehr in die Bundesliga verpasst. Die Tore für die Berliner erzielten Dedryck Boyata (4.) und Marvin Plattenhardt (63.), Hertha feiert damit den Klassenerhalt. Das Hinspiel hatte der HSV am Donnerstag noch auswärts mit 1:0 gewonnen.

Zum Nachlesen: Der Liveticker des Relegations-Rückspiels. Mehr in Kürze auf MOPO.de