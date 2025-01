Flucht aus dem Schnee, ab ins Trainings-Paradies: Das erwartet den HSV in Belek

Frühlingshafte 15 Grad erwarten den HSV in Belek, die ersten Fans sind auch schon da – nur Profis, Trainer und der Betreuerstab fehlen noch. Das aber wird sich am Freitagabend ändern, wenn der Hamburger Tross seine Zimmer im Fünf-Sterne-Palast „Kempinski Hotel The Dome“, direkt am Meer, bezieht. Die MOPO schaute sich vorab schon mal um.

Für HSV-Teammanager Mats Wesling und Zeugwart Ramiro Guerron begann der Trip in die Türkei schon etwas früher. Gemeinsam mit Physio Tim Roussis bildete das Duo am Donnerstagabend die Vorhut und hatte mächtig zu tun. 53 Koffer und Taschen wuchteten die beiden vom Gepäckband am Flughafen Antalya und brachten sie dann ins 30 Kilometer entfernte Teamquartier. Einen Tag später, ziemlich genau zur selben Uhrzeit, wird dann die Mannschaft an der südlichen Mittelmeerküste landen und bis zum 11. Januar bleiben.

HSV-Trainingsplatz liegt nur 600 Meter vom Hotel entfernt

Was die Profis erwartet, kann sich sehen lassen. Noch am Freitagvormittag herrschte Hochbetrieb auf dem hoteleigenen Platz, der nur etwa 600 Meter vom Teamhotel entfernt liegt. Im halben Dutzend legten Mitarbeiter Hand an, kümmerten sich um Bewässerung, letzte Details und den perfekten Sitz der Planen, die den Trainingsplatz umrunden. Pünktlich zur Ankunft der Profis ist alles fertig. Und der HSV kommt zur richtigen Zeit: Während es am Freitag in Hamburg schneite, kann sich die Mannschaft in Belek auf einen saftig-grünen Rasen freuen.

Ebenfalls schon eingecheckt hat in direkter Nachbarschaft der erste HSV-Testgegner des Jahres. Drittliga-Aufsteiger Alemannia Aachen wohnt auf der Nebenanlage, im „Sirene Hotel“, wie auch der türkische Drittligist Eskisehirspor. Die Alemannen sind mit großem Aufgebot angereist, mehr als 40 Fans leisten ihren Profis im Teamhotel Gesellschaft und freuen sich auf die für den Montag vorgesehene Partie gegen den HSV.

Der grüne Teppich liegt schon: Auf die HSV-Profis warten in Belek ein perfekter Trainingsplatz.

Für die Hamburger, die sich in Belek auf den Rückrundenstart gegen den 1.FC Köln (18. Januar) vorbereiten, ist es bereits der dritte Abstecher nach Belek. Schon 2010 und 2016 machte der HSV in der Türkei Station. Angesichts der Wettervorhersagen für Hamburg kommen der Tross keinen Tag zu spät.