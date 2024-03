Aufstiegs-Endspurt: Boldts Zukunft hängt an Baumgarts HSV-Erfolg

Direkt nach seiner Amtsübernahme beim HSV machte Steffen Baumgart klar, worauf es auf dem Weg zum großen Ziel ankommen wird. „Die letzten zehn Spiele werden entscheiden“, erklärte der Trainer mit Blick auf den Spielplan und wollte damit verdeutlichen: In der Crunch-Time darf man keine Punkte mehr verschenken. Rund zwei Wochen ist das her, mit dem Topspiel am Freitag in Düsseldorf (18.30 Uhr, Liveticker auf MOPO.de) beginnt nun der von Baumgart so beschworene Aufstiegs-Countdown.

Die Karawane zieht weiter und macht Halt in Düsseldorf. Mehr als 10.000 Anhänger begleiten den HSV zur Fortuna, sie alle eint die Hoffnung, dass das jüngste 1:2 gegen Osnabrück nur ein Ausrutscher war – und nicht die Einleitung eines Trends, der auch in diesem Sommer in einer großen Enttäuschung münden könnte.

Boldts Arbeit beim HSV ist nicht unumstritten

Packt der HSV im sechsten Anlauf zu und stürmt zurück in die Bundesliga? Oder folgt im Mai der Abgesang, der mit hoher Wahrscheinlichkeit personelle Konsequenzen nach sich ziehen dürfte?

Steffen Baumgart führte Paderborn von der 3. in die 1. Liga. dpa | Robert Michael Steffen Baumgart führte Paderborn von der 3. in die 1. Liga.

Längst geht es in dieser Spielzeit um mehr als den letztlich zu Buche stehenden Tabellenplatz. Anders als in den vergangenen beiden Jahren steht das große Ganze im Volkspark auf dem Prüfstand und damit auch die Entscheider. Baumgarts Erfolg dient intern auch als Parameter dafür, wie es ab Sommer mit Jonas Boldt weitergeht. Innerhalb des Aufsichtsrates ist der Sportvorstand längst nicht mehr unumstritten und müsste im Falle eines erneuten Misserfolgs schon sehr gute Argumente vorbringen, um seinen Job sichern zu können.

Baumgart hat Übung in Sachen Aufstieg

Baumgart und seine Profis sollen genau diese Diskussion mit einem überzeugenden Saison-Schlussspurt verhindern. Als Vorbild dient dem Trainer die Serie 2018/19, als er mit Paderborn in den letzten beiden Saison-Monaten entscheidend Fahrt aufnahm und am Ende aufstieg. Gelingt ihm dieses Kunststück auch mit dem HSV?

Im Rahmen des Abschlusstrainings verdeutlichte der Coach seinen Profis mit deutlichen Worten, worauf es ihm ankommt, forderte immer wieder einen direkteren und schnelleren Weg zum Tor des Gegners. „Jeder hohe Ball kostet Zeit!“, hallte es am Donnerstag über die Plätze im Volkspark.

Am Freitag wollen Baumgarts Profis beweisen, dass sie verstanden haben. In ausverkaufter Hütte, knapp 55.000 Fans werden dabei sein. Eine Bundesliga-Kulisse, ein Vorgeschmack auf das, was ab Sommer kommen soll. Aufstieg oder Abgesang – der Countdown läuft.