Aufstieg oder nicht? Das sagen die HSV-Fans in der großen MOPO-Umfrage

Schon die HSV-Legenden Rafael van der Vaart, Mladen Petric und Co. äußerten in der MOPO leise Zweifel an einem HSV-Aufstieg am Ende dieser Saison. Auch ein Teil der Fans scheint vor dem ersten Spiel gegen den FC Schalke 04 nicht vollends überzeugt zu sein von der Rückkehr in die Bundesliga.

Das zeigt eine MOPO-Umfrage. 10.000 HSV-Supporter nahmen daran teil. 40 Prozent von ihnen glauben nicht an den Aufstieg. Die möglichen Gründe liegen auf der Hand. Die Konkurrenz in diesem Jahr ist groß. Neben den Absteigern Schalke und Hertha BSC zählen auch St. Pauli, Paderborn, Hannover und Düsseldorf zu den Favoriten auf die ersten Plätze.

Dazu die holprige HSV-Vorbereitung. Immerhin: Mit 53 Prozent glaubt mehr als die Hälfte der Fans an den direkten Aufstieg, sieben Prozent sehen den HSV wieder in der Relegation.