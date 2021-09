Diese Szene dürfte ihren Platz in den Saison-Rückblicken sicher haben. Ziemlich übel, was sich Sandhausens Marcel Ritzmaier (28) bei der dramatischen 1:2-Pleite seines Vereins beim HSV erlaubte. Bevor David Kinsombi die Hamburger per Strafstoß in Führung schoss (74.), wollte der Sandhäuser den Elfmeterpunkt zerstören – und sah dafür zu Recht die Gelb-Rote-Karte.

Ein versuchter Skandal im Volkspark, der aber aufflog. Im Rahmen der minutenlangen Diskussion vor Kinsombis Ausführung malträtierte Ritzmaier mit seinen Füßen den Rasen, auf den der Hamburger den Ball zum Strafstoß legen wollte. Eine ähnliche Unsportlichkeit hatte sich mal der frühere Augsburger Keeper Marwin Hitz im Dezember 2015 während der Partie beim 1.FC Köln erlaubt.

Sandhausens Ritzmaier flog für seinen Schummelversuch beim HSV vom Platz

Ritzmaiers Rechnung aber ging nicht auf. Zunächst bemerkte Schiedsrichter Bastian Dankert die Frechheit, zeigte dem Österreicher Gelb-Rot. Anschließend verwandelte Kinsombi zum 1:0 für den HSV.

Für Ritzmaier wird die Sache ziemlich sicher ein Nachspiel haben. „Sowas sollte man nicht tun“, erklärte sein Trainer Gerhard Kleppinger. „Zumal er der Mannschaft einen Bärendienst erwiesen hat, da er ja schon verwarnt war.“ Ex-HSV-Profi Dennis Diekmeier, jetzt Kapitän der Sandhäuser, ergänzte: „Er weiß, dass er sich da besser verhalten muss. Mit dem Videobeweis sieht man sowas heutzutage.“ Den brauchte es allerdings gar nicht, da Dankert die Szene beobachtet hatte.