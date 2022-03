Auf dem HSV-Gelände: Hier steht bald eine Klinik

Mächtig was los im Volkspark, auch wenn an diesem Wochenende der Spielbetrieb ruht. Rund 150 Meter vor dem Stadion sind die Bagger im Einsatz, noch lässt sich nur erahnen, dass hier bald eine der modernsten Kliniken Norddeutschlands stehen wird.

Langsam entwickelt sich was. Vor rund drei Monaten begannen die Arbeiten, in Kürze steht die Grundsteinlegung an. Möglichst in einem Jahr soll das 15-Millionen-Euro-Projekt „Athleticum am Volkspark“ fertig sein, der HSV wird dann als Mieter auftreten.

Gut für den Verein: Sobald alles fertig ist, können Verletzungen sofort behandelt und Diagnosen schneller erstellt werden. Momentan werden die Profis noch ins UKE gefahren.

Künftig geht’s einfach rüber auf den bisherigen Parkplatz Gelb, wo die Klinik (4000 qm auf vier Etagen) entsteht. Aber: Nicht nur die Profis sollen das Gebäude nutzen, das Angebot wird öffentlich.