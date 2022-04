Erster Sieg im April: Der HSV bekämpft schon den nächsten Fluch

Der erste Schritt für eine bessere Zukunft ist gemacht. Mit dem 4:0 gegen Aue beendete der HSV den Negativtrend von zuvor fünf Spielen in Serie ohne Sieg und stoppte gleichzeitig den April-Fluch in Liga zwei. Was dieser Auftritt wert war, wird sich am Sonntag zeigen. Für den HSV geht es nach Kiel. Der nächste Fluch muss bekämpft werden.

Die Erleichterung im Volkspark war gewaltig am Dienstagabend. Im zehnten Anlauf gelang dem HSV endlich der erste Sieg in einem Zweitliga-Spiel im April. „Dieses Gefühl müssen wir jetzt mitnehmen in die nächsten Aufgaben“, sagte Maximilian Rohr, der wie alle beim HSV jetzt nur von Spiel zu Spiel und nicht auf die Tabelle gucken will.

Kiel heißt am Sonntag der nächste Gegner. Ein Nord-Duell, das sich für den HSV seit dem Abstieg aus der Bundesliga zum echten Problem-Spiel entwickelt hat. Kaum zu glauben, aber wahr: Kiel ist von allen aktuellen Zweitligisten das einzige Team, gegen das die Hamburger in Liga zwei noch nie ein Spiel gewonnen haben.

Kiel sorgte für die erste Zweitliga-Pleite des HSV

Los ging der Horror direkt mit dem ersten Zweitliga-Spiel des HSV im Sommer 2018. Die Störche siegten damals im Volksparkstadion mit 3:0. Zu den Torschützen gehörten unter anderem die jetzigen HSV-Profis Jonas Meffert und David Kinsombi. Sechs weitere Duelle in Liga zwei folgten. Ein zweiter Sieg der Kieler sowie fünf Remis waren das Ergebnis.

Das könnte Sie auch interessieren: HSV-Trainer Walter findet deutliche Worte nach Kritik an seiner Person

Nach dem April-Fluch bekämpft der HSV am Sonntag nun also den Kiel-Fluch. Können ihn die Hamburger auch besiegen? Es wäre zumindest der nächste Schritt, der Hoffnung machen würde, dass die Entwicklung in dieser Saison am Ende doch wieder in die richtige Richtung geht.

Auch Sonny Kittel hat noch nie gegen Kiel gewonnen

Der Widerstand, auf den die HSV-Profis am Sonntag in Kiel treffen werden, wird allerdings deutlich größer als zuletzt gegen Aue sein. Einstellung und Bereitschaft müssen stimmen. Auch für Sonny Kittel, der sich am Dienstag nach einigen schwachen Wochen mit einer guten Leistung gegen Aue zurückmeldete, wird es die nächste besondere Prüfung. Von bislang neun Spielen gegen Kiel hat er noch keins gewonnen. Das muss sich nun ändern, ansonsten war Aue womöglich nur ein positiver Ausrutscher.