Auch Schonlau fällt aus! HSV geht mit Wackel-Abwehr ins Saisonfinale

Mit dem 1. FC Nürnberg kommt am Sonntag (15.30 Uhr) zum Saisonfinale einer der Lieblingsgegner des HSV in das Volksparkstadion. Von den vergangenen 14 Spielen gegen den Club haben die Hamburger neun gewonnen und nur eins verloren. Diese Erfolgsserie will HSV-Coach Steffen Baumgart nun fortsetzen. Dabei muss er allerdings auf einige Spieler verzichten. Vor allem in der Abwehr gibt es Probleme.

Innenverteidiger Dennis Hadzikadunic und Rechtsverteidiger Ignace Van der Brempt werden für das Nürnberg-Spiel ausfallen. Das hatte Baumgart bereits am Freitag verkündet. Eine überraschende Blitzheilung gab es nicht mehr. Das Duo fehlte auch am Samstag beim Abschlusstraining. Noch Hoffnung hatte der HSV-Coach hingegen eigentlich bei Sebastian Schonlau. Doch auch der Kapitän hat das Rennen gegen die Zeit verloren. Er war am Samstag wie schon die ganze Woche nicht beim Training auf dem Platz dabei und ist damit nun auch endgültig keine Option für einen Einsatz am Sonntag.

Mit Schonlau und Hadzikadunic fallen gegen Nürnberg also Baumgarts beiden Stamm-Innenverteidiger aus. Den Job werden nun Stephan Ambrosius und Guilherme Ramos übernehmen. Es ist eine Konstellation, die es bei den Hamburgern in dieser Saison schon häufiger gab. Mit Stabilität und wenig Gegentoren hat das Duo dabei allerdings nicht oft geglänzt.

Viele Gegentore mit Ramos und Ambrosius in der Abwehr

Bei bislang sieben Liga-Spielen startete der HSV in dieser Saison mit dem Abwehr-Duo Ambrosius und Ramos. Positiv: Immerhin vier dieser Spiele konnten gewonnen werden. Negativ: Im Schnitt gab es mit dieser Innenverteidigung für die Hamburger über zwei Gegentore pro Partie. Auch bei den beiden 3:4-Heimpleiten gegen Karlsruhe und Hannover zu Beginn des Jahres standen Ambrosius und Ramos in der HSV-Abwehr.

Gegen Nürnberg ist das Wackel-Duo nun am Sonntag erneut gefragt. Als einzige weitere Alternative für das Abwehrzentrum hat Baumgart ansonsten nur noch Defensiv-Allrounder Moritz Heyer im Kader.