Auch dank Walter: Das haben vor Heuer Fernandes nur zwei HSV-Profis geschafft

Mit Bakery Jatta (168) und Sonny Kittel (135) haben aus dem aktuellen HSV-Kader bislang nur zwei Profis die magische Marke von 100 Pflichtspielen für die Hamburger geknackt. Am Sonntag kommt beim Zweitliga-Gastspiel in Regensburg ein Dritter dazu: Torhüter Daniel Heuer Fernandes steht vor seinem 100. Einsatz für den HSV. „Ferro“ wird 100!

Los ging alles für den Torwart in Hamburg im Sommer 2019. Für 1,3 Millionen Euro wechselte Heuer Fernandes damals aus Darmstadt zum HSV. Unter Dieter Hecking war er zunächst die klare Nummer eins, im Saisonendspurt wurde er dann allerdings ausgetauscht und durch Julian Pollersbeck ersetzt. In der anschließenden Spielzeit setzte Trainer Daniel Thioune vor allem auf Sven Ulreich im HSV-Tor. Erst als Tim Walter 2021 nach Hamburg kam, konnte Heuer Fernandes mit voller Rückendeckung im Volkspark so richtig durchstarten.

Heuer Fernandes passt perfekt ins HSV-System von Walter

Als mitspielender Torwart passt der 30-Jährige perfekt zum Walter-Fußball. Das entgegengebrachte Vertrauen zahlte er bereits mehrfach zurück und verdiente sich damit auch im vergangenen Jahr eine Vertragsverlängerung (bis 2024).

Was ist in dieser Woche im Volkspark passiert? Jeden Freitag liefert Ihnen die Rautenpost Analysen, Updates und Transfer-Gerüchte – pünktlich zum Wochenende alle aktuellen HSV-News der Woche kurz zusammengefasst und direkt per Mail in Ihrem Postfach. Hier klicken und kostenlos abonnieren.

In zwei Relegationsspielen, zehn Pokal-Duellen und 87 Zweitliga-Partien stand „Ferro“ bislang für den HSV auf dem Platz. Er erlebte 23 Niederlagen, 24 Remis und 52 Siege. Insgesamt gab es mit ihm 132 Gegentore, also 1,33 im Schnitt pro Partie. Bei 24 Einsätzen hielt der Deutsch-Portugiese seinen Kasten komplett sauber.

Das könnte Sie auch interessieren: Gut für den HSV! Hamburgs Rekordprofi kann jetzt durchstarten

In Regensburg gibt es nun am Sonntag das große Jubiläum. Heuer Fernandes wird 100. Ob es dabei am Ende auch wirklich etwas zu feiern gibt, wird auch an ihm selbst liegen.