Auch Benfica war an ihm dran: HSV-Talent sagt Topklubs ab und verlängert

Es sind Nachrichten, über die sich die Fans des HSV freuen. Ein Top-Talent nach dem anderen verlängerte zuletzt im Volkspark, sowohl U17-Weltmeister Bilal Yalcinkaya als auch Angreifer Otto Stange weiteten ihre Kontrakte langfristig aus. Nun hat ein weiterer Junioren-Nationalspieler den Lockrufen aus der Ferne Stand gehalten.

Erst im Januar feierte Kilian Machado sein Debüt für Portugals U17. Der in Altona geborene Sohn einer portugiesischen Mutter stand zwar auch auf dem Zettel des DFB, die Iberer aber bemühten sich stärker um ihn. Klar, dass Machado damit auch auf dem Radar sämtlicher portugiesischer Großvereine stand. Nach MOPO-Informationen fühlten sowohl Benfica und Sporting Lissabon als auch der FC Porto bei ihm vor.

Nun aber entschied sich Machado nach monatelangen Gesprächen für einen HSV-Verbleib. Weil der dribbelstarke Rechtsverteidiger an seine Perspektive in Hamburg glaubt. In dieser Saison absolvierte der 16-Jährige insgesamt 18 Partien in der U17-Bundesliga.

Neben Machado verlängerte auch Talent Hartig beim HSV

Machado, der ebenso wie U17-Kollege Jonas Hartig verlängerte, ist damit der nächste Hamburger, der sich gegen einen Wechsel zu einem anderen Großverein entschied.

Doppeltes Bekenntnis zum HSV. Unsere #U17-Spieler Kilian #Machado (links) und Jonas #Hartig (rechts) haben ihre Verträge langfristig verlängert. ✍ Wir sind stolz, den eingeschlagenen Weg mit dem Duo in den nächsten Jahren gemeinsam fortzusetzen. #nurderHSV #HSVYoungTalents pic.twitter.com/X92IwDABMV — HSV Young Talents (@HSVYoungTalents) March 22, 2024

An Weltmeister Yalcinkaya waren unter anderem Atlético Madrid und RB Leipzig dran, U17-Nationalspieler Stange wurde von englischen Vereinen und Borussia Dortmund umworben.