Eine so beeindruckende Serie hat der HSV wohl gegen keinen anderen Profi-Verein: Seit nunmehr zehn Partien beziehungsweise neuneinhalb Jahren sind die Rothosen gegen den 1. FC Nürnberg um Ex-HSV-Trainer Dieter Hecking ungeschlagen. Die letzte Pleite musste der HSV anno 2012 einstecken, als man am ersten Spieltag der Bundesliga-Saison – damals noch in der HSH Nordbank Arena – zuhause mit 0:1 verlor.

Die aus Hamburger Sicht frohlockende Bilanz seither: Sieben Siege, drei Remis, keine einzige Niederlage. Torreich wurde es in diesen Duellen nicht wenige Male, einem 5:0-Auswärtssieg im Herbst 2013 folgten zu späteren Zweitliga-Zeiten unter anderem ein 4:0-Triumph (August 2019), ein 4:1-Erfolg (Januar 2020) oder eine 5:2-Gala unter Interimscoach Horst Hrubesch am Ende der vergangenen Saison.

Club hat seit 2012 nicht mehr gegen den HSV gewonnen

Während das Hinspiel dieser Saison im vergangenen September 2:2 endete, gewann der HSV das bis dato letzte Aufeinandertreffen gegen den Club im Oktober mit 4:2 nach Elfmeterschießen. Schon damals, in Pokal-Runde zwei, hieß der Held Daniel Heuer Fernandes – wie beim jüngsten Halbfinal-Einzug gegen den KSC letzten Mittwoch.

Und am Samstagabend? Ganz gewiss, der FCN wird gewillt sein, seine bis heute erschreckende Gesamtbilanz gegen den HSV (nur 19 Siege bei 18 Unentschieden und 42 Niederlagen) aufzubessern – zumindest etwas. Die Aussicht, in der Tabelle am HSV vorbeizuziehen, dürfte nicht zuletzt Anlass genug dafür sein.

HSV-Trainer Walter: „Wissen um unsere Stärken“

„Hamburg spielt immer seine Art von Fußball, sehr unabhängig vom Gegner“, weiß Nürnbergs Trainer Robert Klauß um die Stärken des HSV – und glaubt auch nicht daran, dass die Rothosen angesichts der 120-Pokalminuten geschwächt in die Partien werden: „Nach einem Sieg sind die Beine nicht so schwer“, befand Klauß.

Auf der anderen Seite weiß auch Tim Walter, dass sich der Club im Aufwind befindet, dank zweier Siege in Folge sind die Franken wieder in Reichweite der Tabellenspitze. „Wir sind vorgewarnt. Wir wissen, dass sich jeder Gegner auf uns einstellt und vielleicht auch jeder was anderes gegen uns macht, weil wir auch andere Sachen machen als andere Mannschaften“, erklärte der HSV-Trainer am Freitag.

Trotzdem wiederholte er auch vor dem Topspiel im Frankenland das Hamburger Credo, „dass wir bei uns bleiben müssen“. Denn, so Walter: „Wir sind der HSV, wir wissen um unsere Stärken.“ Und die sollen bestenfalls auch beim Gastspiel am Samstagabend (20.30 Uhr/Liveticker bei MOPO.de) dazu führen, dass der Status des HSV als Nürnberger Angstgegner noch etwas aufrechterhalten bleibt.