Schon am Samstag (20.30 Uhr, live bei Sport1 und Sky) muss der HSV seinen Pokal-Schwung auch in der Liga nutzen, dann steht in Nürnberg der nächste Ritt im Aufstiegskampf an. Ein brisantes Spiel. Mit einem Erfolg könnten der FCN und Sport-Boss Dieter Hecking an den Hamburgern vorbeiziehen.

Der Ex-HSV-Coach (trainierte in der Saison 2019/20 im Volkspark) schaute am Mittwoch genau hin. „Es war ein begeisternder Pokal-Fight, insgesamt ein toller Erfolg für den HSV“, sagt Hecking. Aber kann der Pokal unter Umständen auch von den Aufgaben in der Liga ablenken? Möglich, meint der 57-Jährige: „Wenn du die Chance hast, das Pokal-Finale in Berlin zu erreichen, hast du es natürlich jetzt irgendwo im Kopf. Wie ist die Auslosung, wie ist der Weg? Man wird sehen, was all das jetzt in der Liga mit den Spielern macht.“

HSV traf diese Saison schon zweimal auf den 1. FC Nürnberg