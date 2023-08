Angebot aus der Bundesliga? So würde HSV-Torjäger Glatzel reagieren

Er trifft und trifft und trifft und trifft. Beim 3:0 gegen Hertha BSC erzielte Robert Glatzel bereits sein viertes Saisontor im dritten Liga-Spiel. Einen weiteren Treffer bereitete er gegen die Berliner vor. Mit vier Toren und vier Vorlagen ist der Stürmer aktuell der Top-Scorer der Zweiten Liga. Wie würde Glatzel reagieren, wenn er im Transfer-Endspurt noch ein Angebot aus der Bundesliga erhalten würde? Die Antwort lieferte der 29-Jährige nach dem Berlin-Spiel.

Bis Mitte Juni hätte Glatzel in diesem Sommer den HSV per Ausstiegsklausel im Vertag verlassen können. Eine Ablösesumme von nur 1,5 Millionen Euro wäre damals fällig gewesen. Interessenten gab es auch aus der Bundesliga. Doch der Angreifer entschied sich für einen Verbleib in Hamburg, verlängerte seinen Vertrag bis 2027 und erklärte: „Obwohl wir in den letzten zwei Jahren leider unser großes Ziel verpasst haben, hatte ich die mit Abstand glücklichste Zeit in meiner bisherigen Karriere. Ich habe mich bei einem Verein noch nie so wohl gefühlt.“

Bundesliga-Stürmer im Transfer-Fokus

Gut zwei Monate später geht der Transfer-Sommer nun in die finale Phase. Auch in der Bundesliga wird es dabei mit hoher Wahrscheinlich noch mal kräftig Bewegung geben. Das gilt besonders auch für die Position des Mittelstürmers. Stuttgarts Serhou Guirassy, Frankfurts Randal Kolo Muani und Werders Niclas Füllkrug werden womöglich noch wechseln und könnten damit einiges auslösen.

Ist Glatzels Verbleib in Hamburg weiterhin sicher? Oder könnte es bei einem neuen Angebot aus der Bundesliga noch mal ein Umdenken geben? „Was soll ich da jetzt sagen? Da denke ich keine Sekunde dran“, antwortete Glatzel nach dem Berlin-Spiel. „Klar, weiß man nie. Aber ich würde das jetzt ausschließen. Mit so etwas befasse ich mich keine Sekunde.“

Klare Worte, die nicht wirklich überraschend kommen. Klar ist auf der anderen Seite auch, der HSV würde Glatzel zu diesem Zeitpunkt gar nicht mehr gehen lassen. Dafür ist er zu wichtig und letztlich nicht ersetzbar. Das zeigt nicht nur seine Ausbeute an den ersten drei Spieltagen dieser Saison. Insgesamt hat Glatzel bislang in 82 Spielen für den HSV 51 Tore erzielt und 15 Treffer vorbereitet. Viele weitere sollen noch dazukommen.