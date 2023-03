Beim KSC fing für HSV-Trainer Walter alles an – bester Freund im Stadion

Sollte der HSV-Mannschaftsbus am Sonntag Schwierigkeiten haben, das Wildpark-Stadion zu finden, dürfte Trainer Tim Walter ein Navi obsolet machen. Der 47-Jährige arbeitete jahrelang beim KSC, wuchs in der Region auf. Besondere Freude verspürt Walter bei der Rückkehr in die alte Heimat nicht mehr.

Geboren wurde Walter in Bruchsal, knapp 20 Kilometer südlich von Karlsruhe, ab 2006 begann er seine Trainerkarriere als Assistent der U19 beim KSC. Später übernahm Walter die U15, die U17 und schließlich als Chef die U19. Neun Jahre im Dienste des KSC. Auch als sich der HSV 2015 in der Relegation durchsetzte, stand Walter beim KSC auf dem Gehaltszettel.

Beim KSC begann Tim Walter seine Trainerkarriere

„Das ist lange her“, sagte Walter, der in jenem Sommer Karlsruhe verließ und zu den Bayern ging.

MOPO

Viel geblieben ist nicht von der alten Verbundenheit. „Mein bester Freund wird kommen mit seinen zwei Kids, das war’s“, erklärte Walter. „Ich habe nicht mehr viel Verbindungen nach Karlsruhe.“

Bei seiner ersten Rückkehr mit dem HSV im November 2021 geriet Walter mit KSC-Trainer Christian Eichner aneinander, viel mehr ärgerte sich der ehrgeizige Coach damals aber über das Remis. Dieses Mal soll es mehr sein. Besonderer Anreiz: Mit einem Sieg in der alten Heimat wären Walter und der HSV neuer Zweitliga-Spitzenreiter.